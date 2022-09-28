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Лига наций
28 сентября 2022, 09:00 | Обновлено 28 сентября 2022, 09:27
527
0

ФОТО. Как это было. Украина не сумела распечатать ворота Шотландии

Ничья в Кракове не позволила сине-желтой сборной выйти в Лигу наций A

28 сентября 2022, 09:00 | Обновлено 28 сентября 2022, 09:27
527
0
ФОТО. Как это было. Украина не сумела распечатать ворота Шотландии
Getty Images/Global Images Ukraine

27 сентября сборная Украины сыграла вничью в польском Кракове домашний матч последнего 6-го тура Лиги наций против команды Шотландии (0:0).

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Шотландия выиграла группу и повысилась в классе в Лигу A. Ничья принесла Украине лишь второе место в группе.

ФОТО. Как это было. Украина не сумела распечатать ворота Шотландии

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Источник Sport.ua
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