Лига наций28 сентября 2022, 09:00 | Обновлено 28 сентября 2022, 09:27
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ФОТО. Как это было. Украина не сумела распечатать ворота Шотландии
Ничья в Кракове не позволила сине-желтой сборной выйти в Лигу наций A
28 сентября 2022, 09:00 | Обновлено 28 сентября 2022, 09:27
527
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27 сентября сборная Украины сыграла вничью в польском Кракове домашний матч последнего 6-го тура Лиги наций против команды Шотландии (0:0).
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Шотландия выиграла группу и повысилась в классе в Лигу A. Ничья принесла Украине лишь второе место в группе.
ФОТО. Как это было. Украина не сумела распечатать ворота Шотландии
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