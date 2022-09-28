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28 сентября 2022, 07:14 | Обновлено 28 сентября 2022, 07:21
1061
0

Сборная Аргентины уверенно подбирается к мировому рекорду

«Альбиселесте» уже долго не проигрывают

28 сентября 2022, 07:14 | Обновлено 28 сентября 2022, 07:21
1061
0
Сборная Аргентины уверенно подбирается к мировому рекорду
Getty Images/Global Images Ukraine

Минувшей ночью в товарищеском матче в рамках подготовки к ЧМ-2022 Лионель Месси и Ко добились крупной победы со счетом 3:0 над командой Ямайки. Нападающий «ПСЖ» стал автором дубля.

Эта победа довела серию аргентинской сборной без неудач до 35 матчей. Последний раз она проигрывала в июле 2019 года сборной Бразилии (0:2) в первом матче 1/2 финала Кубка Америки.

На сегодня Аргентина находится в двух играх от повторения мирового достижения, установленного команды Италии: с сентября 2018 по октябрь 2021 года подопечные Роберто Манчини провели 37 матчей без поражений.

На предстоящем мундиале аргентинцы стартуют 22 ноября матчем со сборной Саудовской Аравии. Обе команды попали в квартет C, где также сыграют команды Польши и Мексики.

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Источник Opta
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