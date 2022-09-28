Лига наций28 сентября 2022, 07:23 | Обновлено 28 сентября 2022, 08:00
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Косово – Кипр – 5:1. Разгром в Приштине. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций
28 сентября 2022, 07:23 | Обновлено 28 сентября 2022, 08:00
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27 сентября состоялся матч 6-го тура Лиги наций, в котором играли Косово и Кипр (5:1).
Косово – Кипр – 5:1. Видео голов и обзор матча
Голы: Муслия 22, Рудани 45, Рашани 47, Мурики 52, 84 – Роберж 81.
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Ведат Муричи (Косово).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Роберж (Кипр).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Ведат Муричи (Косово).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Донат Рудани (Косово).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Донат Рудани (Косово).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Флоран Муслия (Косово).
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