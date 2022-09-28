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Косово
27.09.2022, FT 5 : 1
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Лига наций
28 сентября 2022, 07:23 | Обновлено 28 сентября 2022, 08:00
69
0

Косово – Кипр – 5:1. Разгром в Приштине. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций

28 сентября 2022, 07:23 | Обновлено 28 сентября 2022, 08:00
69
0
Косово – Кипр – 5:1. Разгром в Приштине. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

27 сентября состоялся матч 6-го тура Лиги наций, в котором играли Косово и Кипр (5:1).

Косово – Кипр – 5:1. Видео голов и обзор матча

Голы: Муслия 22, Рудани 45, Рашани 47, Мурики 52, 84 – Роберж 81.

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Ведат Муричи (Косово).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Роберж (Кипр).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Ведат Муричи (Косово).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Донат Рудани (Косово).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Донат Рудани (Косово).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Флоран Муслия (Косово).
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Источник Sport.ua
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