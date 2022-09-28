Лига наций
27.09.2022, FT 3 : 1
Лига наций28 сентября 2022, 06:52 | Обновлено 28 сентября 2022, 07:12
55
0
Греция – Северная Ирландия – 3:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций
28 сентября 2022, 06:52 | Обновлено 28 сентября 2022, 07:12
55
0
27 сентября состоялся матч 6-го тура Лиги наций, в котором Греция обыграла Северную Ирландию (3:1).
Греки выиграли группу и повысились в классе в Лигу B.
Греция – Северная Ирландия – 3:1. Видео голов и обзор матча
Голы: Пелкас, 14, Масурас, 55, Манталос, 80 – Лейвери, 18.
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Петрос Манталос (Греция).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Георгиос Масурас (Греция).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Шейн Лейвери (Северная Ирландия).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Димитриос Пелкас (Греция).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 сентября 2022, 20:20 43
Стартовые составы матча Лиги наций
Футбол | 27 сентября 2022, 20:23 25
Хет-трик Сикана во втором тайме принес победу нашей команде
Футбол | 28.09.2022, 04:00
Футбол | 27.09.2022, 22:01
Другие виды | 27.09.2022, 06:01
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.09.2022, 20:05 9
26.09.2022, 19:45 10
27.09.2022, 23:38 113
27.09.2022, 09:40 10
27.09.2022, 17:43 1
26.09.2022, 17:35 3
26.09.2022, 09:35 13