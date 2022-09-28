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Лига наций
Греция
27.09.2022, FT 3 : 1
Северная Ирландия
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Лига наций
28 сентября 2022, 06:52 | Обновлено 28 сентября 2022, 07:12
55
0

Греция – Северная Ирландия – 3:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций

28 сентября 2022, 06:52 | Обновлено 28 сентября 2022, 07:12
55
0
Греция – Северная Ирландия – 3:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

27 сентября состоялся матч 6-го тура Лиги наций, в котором Греция обыграла Северную Ирландию (3:1).

Греки выиграли группу и повысились в классе в Лигу B.

Греция – Северная Ирландия – 3:1. Видео голов и обзор матча

Голы: Пелкас, 14, Масурас, 55, Манталос, 80 – Лейвери, 18.

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Петрос Манталос (Греция).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Георгиос Масурас (Греция).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Шейн Лейвери (Северная Ирландия).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Димитриос Пелкас (Греция).
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Источник Sport.ua
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