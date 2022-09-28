Ирландия – Армения – 3:2. Матч за выживание в лиге B. Видео голов и обзор
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27 сентября состоялся матч 6-го тура Лиги наций между сборными Ирландии и Армении.
Ирландию в Дублине устраивала ничья, а Армении нужна была только победа, чтобы сохранить прописку в Лиге B.
Проигрывая 0:2, сборная Армении за 2 минуты с 71-й по 73-й смогла забить два гола и вернуть интригу в матче. Но на 90-й минуте два футболиста сборной Армении получили красные карточки, и был назначен пенальти, который ирландцы реализовали.
Ирландия, набрав 7 очков, осталась в Лиге В, а Армения понижается в классе в Лигу C.
Лига наций. Группа В1
6-й тур, 27 сентября
Ирландия – Армения – 3:2
Голы: Иган, 18, Обафеми, 52, Брейди, 90+1 (пен) – Дашян, 71, Сперцян, 73
Удаления: Амбарцумян, 89, Дашян, 89
События матча
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