27 сентября состоялся матч 6-го тура Лиги наций между сборными Ирландии и Армении.

Ирландию в Дублине устраивала ничья, а Армении нужна была только победа, чтобы сохранить прописку в Лиге B.

Проигрывая 0:2, сборная Армении за 2 минуты с 71-й по 73-й смогла забить два гола и вернуть интригу в матче. Но на 90-й минуте два футболиста сборной Армении получили красные карточки, и был назначен пенальти, который ирландцы реализовали.

Ирландия, набрав 7 очков, осталась в Лиге В, а Армения понижается в классе в Лигу C.

Лига наций. Группа В1

6-й тур, 27 сентября

Ирландия – Армения – 3:2

Голы: Иган, 18, Обафеми, 52, Брейди, 90+1 (пен) – Дашян, 71, Сперцян, 73

Удаления: Амбарцумян, 89, Дашян, 89