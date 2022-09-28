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Лига наций
Ирландия
27.09.2022, FT 3 : 2
Армения
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Лига наций
28 сентября 2022, 04:00 | Обновлено 28 сентября 2022, 04:31
59
0

Ирландия – Армения – 3:2. Матч за выживание в лиге B. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций

28 сентября 2022, 04:00 | Обновлено 28 сентября 2022, 04:31
59
0
Ирландия – Армения – 3:2. Матч за выживание в лиге B. Видео голов и обзор
FA Ireland

27 сентября состоялся матч 6-го тура Лиги наций между сборными Ирландии и Армении.

Ирландию в Дублине устраивала ничья, а Армении нужна была только победа, чтобы сохранить прописку в Лиге B.

Проигрывая 0:2, сборная Армении за 2 минуты с 71-й по 73-й смогла забить два гола и вернуть интригу в матче. Но на 90-й минуте два футболиста сборной Армении получили красные карточки, и был назначен пенальти, который ирландцы реализовали.

Ирландия, набрав 7 очков, осталась в Лиге В, а Армения понижается в классе в Лигу C.

Лига наций. Группа В1

6-й тур, 27 сентября

Ирландия – Армения – 3:2

Голы: Иган, 18, Обафеми, 52, Брейди, 90+1 (пен) – Дашян, 71, Сперцян, 73

Удаления: Амбарцумян, 89, Дашян, 89

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Роберт Брэди (Ирландия).
90’
Ховханнес Хамбардзумян (Армения) получает красную карточку.
89’
Артак Дашян (Армения) получает красную карточку.
73’
ГОЛ ! Мяч забил Эдуард Сперцян (Армения).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Артак Дашян (Армения).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Обафеми (Ирландия).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Иган (Ирландия).
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Источник Sport.ua
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