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Лига наций
27 сентября 2022, 23:40 | Обновлено 27 сентября 2022, 23:44
989
0

Голевая феерия соперников Украины. Ирландия сохранила прописку в Лиге В

Армения отыгралась с 2:0, но на 90-й минуте упустила ничью

27 сентября 2022, 23:40 | Обновлено 27 сентября 2022, 23:44
989
0
Голевая феерия соперников Украины. Ирландия сохранила прописку в Лиге В
Instagram. Сборная Ирландии

Сегодня, 27 сентября, состоялся матч 6-го тура Лиги наций между сборными Ирландии и Армении.

Результат этого противостояния решал судьбу команд – Ирландию устраивала ничья, а Армении нужна была только победа, чтоб сохранить прописку в Лиге В.

Игра состоялась в Дублине. Хозяева считались фаворитами встречи и до 52-й минуты уверенно обыгрывали гостей. Но сборная Армении за 2 минуты с 71-й по 73-й смогла забить два гола и вернуть интригу в матче. Но на 90-й минуте два представителя Армении получили красную карточку, был назначен пенальти, который форвард Ирландии реализовал.

По итогу Ирландия с 7 очками остается в Лиге В, а Армения понижается в классе.

Лига наций. 6-й тур

Группа В1. 27 сентября

Ирландия – Армения – 3:2

Голы: Эган, 18, Обафеми, 52, Брэйди, 90 (пен.) – Дашян, 71, Сперцян, 73

Удаления: Амбарцумян, 89, Дашян, 90

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Источник Sport.ua
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