Коуч Шотландии признался, как настроил футболистов на матч с Украиной
Стив Кларк сказал важные слова перед игрой Лиги наций в Кракове
Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк поделился своими эмоциями от матча 6-го тура Лиги наций против сборной Украины в Кракове (0:0):
«Перед матчем с Украиной я сказал своим футболистам: «Мы остались в борьбе до последней игры. Мы должны сделать этот шаг, чтобы продемонстрировать, что мы прогрессируем. Мы должны порадовать своих болельщиков и уехать домой в отличном настроении. Это то, над чем мы работаем».
Блестяще! Мы вышли в Лигу А и будем во второй корзине во время жеребьевки отборочного турнира Евро-2024. Мы не собираемся останавливаться».
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