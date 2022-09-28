Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коуч Шотландии признался, как настроил футболистов на матч с Украиной
Лига наций
28 сентября 2022, 01:59 | Обновлено 28 сентября 2022, 02:14
81
0

Коуч Шотландии признался, как настроил футболистов на матч с Украиной

Стив Кларк сказал важные слова перед игрой Лиги наций в Кракове

28 сентября 2022, 01:59 | Обновлено 28 сентября 2022, 02:14
81
0
Коуч Шотландии признался, как настроил футболистов на матч с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Стив Кларк

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк поделился своими эмоциями от матча 6-го тура Лиги наций против сборной Украины в Кракове (0:0):

«Перед матчем с Украиной я сказал своим футболистам: «Мы остались в борьбе до последней игры. Мы должны сделать этот шаг, чтобы продемонстрировать, что мы прогрессируем. Мы должны порадовать своих болельщиков и уехать домой в отличном настроении. Это то, над чем мы работаем».

Блестяще! Мы вышли в Лигу А и будем во второй корзине во время жеребьевки отборочного турнира Евро-2024. Мы не собираемся останавливаться».

По теме:
Португалия – Испания – 0:1. Победный мяч Мораты. Видео гола и обзор матча
ПЕТРАКОВ: «Были очень трудные погодные условия. Не хватило реализации»
Стали известны оценки за матч Украина – Шотландия. Ярмоленко один из худших
сборная Украины по футболу сборная Шотландии по футболу Лига наций Украина - Шотландия Стив Кларк
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть матч Лиги наций Украина – Шотландия
Футбол | 27 сентября 2022, 12:05 0
Где смотреть матч Лиги наций Украина – Шотландия
Где смотреть матч Лиги наций Украина – Шотландия

Поединок состоится в Кракове, 27 сентября

Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2023 Украина U-21 – Словакия U-21
Футбол | 27 сентября 2022, 11:33 0
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2023 Украина U-21 – Словакия U-21
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2023 Украина U-21 – Словакия U-21

Поединок состоится во вторник, 27 сентября

Швейцария обыграла Чехию и осталась в элите
Футбол | 28.09.2022, 00:05
Швейцария обыграла Чехию и осталась в элите
Швейцария обыграла Чехию и осталась в элите
ВИДЕО. У нас замена. Жена Вербича отреагировала на его загул в сборной
Футбол | 27.09.2022, 15:10
ВИДЕО. У нас замена. Жена Вербича отреагировала на его загул в сборной
ВИДЕО. У нас замена. Жена Вербича отреагировала на его загул в сборной
Холанд не помог. Норвегия упустила шанс войти в элиту, Швеция провалилась
Футбол | 28.09.2022, 00:31
Холанд не помог. Норвегия упустила шанс войти в элиту, Швеция провалилась
Холанд не помог. Норвегия упустила шанс войти в элиту, Швеция провалилась
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Как я попал в эту ситуацию?». Залужный рассказал о начале войны с россией
«Как я попал в эту ситуацию?». Залужный рассказал о начале войны с россией
26.09.2022, 16:11 2
Война
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
27.09.2022, 11:44 2
Баскетбол
Роман ЗОЗУЛЯ: «У меня нет мотивации играть в футбол. В стране война»
Роман ЗОЗУЛЯ: «У меня нет мотивации играть в футбол. В стране война»
26.09.2022, 20:05 9
Футбол
Англичане стукнули дверью. Устроив триллер с немцами, попрощались с Лигой A
Англичане стукнули дверью. Устроив триллер с немцами, попрощались с Лигой A
26.09.2022, 23:42 4
Футбол
Стала известна заявка Украины на матч против Шотландии
Стала известна заявка Украины на матч против Шотландии
27.09.2022, 09:55 4
Футбол
Вацко рассказал о зарплате Петракова и перспективах тренера в сборной
Вацко рассказал о зарплате Петракова и перспективах тренера в сборной
26.09.2022, 16:49 9
Футбол
Фьюри рассказал, за сколько раундов уничтожит Усика
Фьюри рассказал, за сколько раундов уничтожит Усика
26.09.2022, 10:58 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности