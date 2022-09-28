Коуч Шотландии признался, как настроил футболистов на матч с Украиной

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк поделился своими эмоциями от матча 6-го тура Лиги наций против сборной Украины в Кракове (0:0):

«Перед матчем с Украиной я сказал своим футболистам: «Мы остались в борьбе до последней игры. Мы должны сделать этот шаг, чтобы продемонстрировать, что мы прогрессируем. Мы должны порадовать своих болельщиков и уехать домой в отличном настроении. Это то, над чем мы работаем».

Блестяще! Мы вышли в Лигу А и будем во второй корзине во время жеребьевки отборочного турнира Евро-2024. Мы не собираемся останавливаться».