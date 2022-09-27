Муж Элины Свитолиной проведет матч с главным теннисным шоуменом

Французский теннисист Гаэль Монфис и австралиец Ник Кирьос проведут выставочный матч 9 ноября в Мехико (Мексика).

Два лучших шоумена в теннисе дважды играли друг проти друга в официальных матчах. В 2014 году француз выиграл в матче противостояния сборных на Кубке Дэвиса, а через два года австралиец взял реванш в полуфинале турнира ATP в Токио (Япония).

В этом сезоне Монфис взял титул ATP в Аделаиде и сыграл в четвертьфинале Australian Open. В начале мая Гаэль взял паузу в выступлениях из-за пяточной шпоры, из-за чего пропустил Ролан Гаррос и Уимблдон. В августе француз сыграл на Мастерсе в Монреале, где снялся во время матча третьего круга из-за травмы ноги. С тех пор теннисист не принимал участие в турнирах.

Ник Кирьос провёл почти полноценный сезон, пропустив только европейскую грунтовую серию (как всегда), в том числе Открытый чемпионат Франции. В этом году астралиец впервые сыграл в финале турнира серии Grand Slam (Уимблдон) и дошёл до четвертьфинала на US Open. Также в активе Ника три полуфинала на турнирах ATP и титул в Вашингтоне.

Также на выставочном турнире Tennis Showdown пройдёт парный матч между колумбийцами Хуаном Себастьяном Кабалем и Робертом Фарой и местными игроками Сантьяго Гонсалесом та Херардо Лопесом.

Отметим, что Гаэль Монфис вместе со своей женой Элиной Свитолиной ждут ребенка.