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ATP
27 сентября 2022, 23:18 |
522
0

Муж Элины Свитолиной проведет матч с главным теннисным шоуменом

Монфис и Кирьос будут развлекать публику в Мексике в ноябре

27 сентября 2022, 23:18 |
522
0
Муж Элины Свитолиной проведет матч с главным теннисным шоуменом
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Французский теннисист Гаэль Монфис и австралиец Ник Кирьос проведут выставочный матч 9 ноября в Мехико (Мексика).

Два лучших шоумена в теннисе дважды играли друг проти друга в официальных матчах. В 2014 году француз выиграл в матче противостояния сборных на Кубке Дэвиса, а через два года австралиец взял реванш в полуфинале турнира ATP в Токио (Япония).

В этом сезоне Монфис взял титул ATP в Аделаиде и сыграл в четвертьфинале Australian Open. В начале мая Гаэль взял паузу в выступлениях из-за пяточной шпоры, из-за чего пропустил Ролан Гаррос и Уимблдон. В августе француз сыграл на Мастерсе в Монреале, где снялся во время матча третьего круга из-за травмы ноги. С тех пор теннисист не принимал участие в турнирах.

Ник Кирьос провёл почти полноценный сезон, пропустив только европейскую грунтовую серию (как всегда), в том числе Открытый чемпионат Франции. В этом году астралиец впервые сыграл в финале турнира серии Grand Slam (Уимблдон) и дошёл до четвертьфинала на US Open. Также в активе Ника три полуфинала на турнирах ATP и титул в Вашингтоне.

Также на выставочном турнире Tennis Showdown пройдёт парный матч между колумбийцами Хуаном Себастьяном Кабалем и Робертом Фарой и местными игроками Сантьяго Гонсалесом та Херардо Лопесом.

Отметим, что Гаэль Монфис вместе со своей женой Элиной Свитолиной ждут ребенка.

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Гаэль Монфис Ник Кирьос выставочный матч Хуан-Себастьян Кабаль Элина Свитолина
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Источник Sport.ua
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