Лига наций27 сентября 2022, 22:43 | Обновлено 27 сентября 2022, 22:49
595
0
Украина – Шотландия. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE
Вечером 27 сентября в Кракове проходит матч последнего 6-го тура Лиги наций
27 сентября 2022, 22:43 | Обновлено 27 сентября 2022, 22:49
595
0
Вечером 27 сентября в Кракове проходит матч последнего 6-го тура Лиги наций между сборными Украины и Шотландии.
Смотрите видео: послематчевая пресс-конференция коуча сине-желтых Александра Петракова.
Украина – Шотландия. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE
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