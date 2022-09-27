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Лига наций
27 сентября 2022, 22:43 | Обновлено 27 сентября 2022, 22:49
595
0

Украина – Шотландия. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE

Вечером 27 сентября в Кракове проходит матч последнего 6-го тура Лиги наций

27 сентября 2022, 22:43 | Обновлено 27 сентября 2022, 22:49
595
0
Украина – Шотландия. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

Вечером 27 сентября в Кракове проходит матч последнего 6-го тура Лиги наций между сборными Украины и Шотландии.

Смотрите видео: послематчевая пресс-конференция коуча сине-желтых Александра Петракова.

Украина – Шотландия. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE

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Источник Sport.ua
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