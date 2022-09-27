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Молодежные турниры
27 сентября 2022, 22:33 | Обновлено 27 сентября 2022, 22:35
1119
0

Даниил СИКАН: «Украина, мы на Евро, мы это сделали. Слава Украине!»

Нападающий молодежной сборной Украины по футболу поделился новым постом в Instagram

27 сентября 2022, 22:33 | Обновлено 27 сентября 2022, 22:35
1119
0
Даниил СИКАН: «Украина, мы на Евро, мы это сделали. Слава Украине!»
УАФ. Даниил Сикан

Нападающий сборной Украины U-21 по футболу Даниил Сикан выложил новый пост в своем Instagram, где поделился эмоциями после прохода на Евро-2023:

«Украина, мы на Евро, мы это сделали.

Слава Украине, Слава ВСУ!».

Отметим, что Сикан оформил хет-трик в ворота сборной Словакии U-21, тем самым решив судьбу матча.

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