Молодежные турниры27 сентября 2022, 22:33 | Обновлено 27 сентября 2022, 22:35
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Даниил СИКАН: «Украина, мы на Евро, мы это сделали. Слава Украине!»
Нападающий молодежной сборной Украины по футболу поделился новым постом в Instagram
27 сентября 2022, 22:33 | Обновлено 27 сентября 2022, 22:35
1119
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Нападающий сборной Украины U-21 по футболу Даниил Сикан выложил новый пост в своем Instagram, где поделился эмоциями после прохода на Евро-2023:
«Украина, мы на Евро, мы это сделали.
Слава Украине, Слава ВСУ!».
Отметим, что Сикан оформил хет-трик в ворота сборной Словакии U-21, тем самым решив судьбу матча.
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