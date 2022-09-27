Даниил СИКАН: «Украина, мы на Евро, мы это сделали. Слава Украине!»

Нападающий сборной Украины U-21 по футболу Даниил Сикан выложил новый пост в своем Instagram, где поделился эмоциями после прохода на Евро-2023:

«Украина, мы на Евро, мы это сделали.

Слава Украине, Слава ВСУ!».

Отметим, что Сикан оформил хет-трик в ворота сборной Словакии U-21, тем самым решив судьбу матча.