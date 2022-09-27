ФОТО. Мерседес выпустил автомобиль в честь Федерера

Немецкий автомобильный бренд Mercedes выпустил специальную модель AMG GT-63S E-Performance.

Эта машина посвящена завершению карьеры 20-кратного чемпиона турниров серии Grand Slam Роджера Федерера.

На авто есть фирменный логотип Федерера, а цвет автомобиля символизирует цвет теннисного мяча.

В конце года автомобиль будет продан на аукционе, а полученные средства будут направлены на финансирование гуманитарного теннисного проекта.

Отметим, что Федерер и Мерседес сотрудничают с 2008 года.