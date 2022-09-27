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  4. ФОТО. Мерседес выпустил автомобиль в честь Федерера
ATP
27 сентября 2022, 20:55 |
1118
0

ФОТО. Мерседес выпустил автомобиль в честь Федерера

Они сотрудничают с 2008 года

27 сентября 2022, 20:55 |
1118
0
ФОТО. Мерседес выпустил автомобиль в честь Федерера
Getty Images/Global Images Ukraine. Роджер Федерер

Немецкий автомобильный бренд Mercedes выпустил специальную модель AMG GT-63S E-Performance.

Эта машина посвящена завершению карьеры 20-кратного чемпиона турниров серии Grand Slam Роджера Федерера.

На авто есть фирменный логотип Федерера, а цвет автомобиля символизирует цвет теннисного мяча.

В конце года автомобиль будет продан на аукционе, а полученные средства будут направлены на финансирование гуманитарного теннисного проекта.

Отметим, что Федерер и Мерседес сотрудничают с 2008 года.

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Источник Sport.ua
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