ФОТО. Мерседес выпустил автомобиль в честь Федерера
Они сотрудничают с 2008 года
Немецкий автомобильный бренд Mercedes выпустил специальную модель AMG GT-63S E-Performance.
Эта машина посвящена завершению карьеры 20-кратного чемпиона турниров серии Grand Slam Роджера Федерера.
На авто есть фирменный логотип Федерера, а цвет автомобиля символизирует цвет теннисного мяча.
В конце года автомобиль будет продан на аукционе, а полученные средства будут направлены на финансирование гуманитарного теннисного проекта.
Отметим, что Федерер и Мерседес сотрудничают с 2008 года.
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