Новак ДЖОКОВИЧ – о главном конкуренте: «Карлос Алькарас? Нет»

21-кратный чемпион турниров Grand Slam Новак Джокович (АТР 7) пообщался с журналистами после завершения официальной церемонии Кубка Лейвера и ответил на вопрос, кто является для него главным конкурентом сейчас:

– Новак, Роджер Федерер завершил карьере. Кто для вас сейчас главный фаворит? Может Карлос Алькарас?

– Карлос? Нет. Рафаэль Надаль уже тоже завершил карьеру?

Отметим, что ранее Джокович сыграл на Кубке Лейвера за команду Европы вместе с Роджером Федерером и другими игроками. К слову, Федерер провел свою последнюю игру на этом турнире.