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  4. Новак ДЖОКОВИЧ – о главном конкуренте: «Карлос Алькарас? Нет»
ATP
27 сентября 2022, 20:27 |
261
0

Новак ДЖОКОВИЧ – о главном конкуренте: «Карлос Алькарас? Нет»

Противостояние великих

27 сентября 2022, 20:27 |
261
0
Новак ДЖОКОВИЧ – о главном конкуренте: «Карлос Алькарас? Нет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерер, Джокович, Надаль

21-кратный чемпион турниров Grand Slam Новак Джокович (АТР 7) пообщался с журналистами после завершения официальной церемонии Кубка Лейвера и ответил на вопрос, кто является для него главным конкурентом сейчас:

– Новак, Роджер Федерер завершил карьере. Кто для вас сейчас главный фаворит? Может Карлос Алькарас?

– Карлос? Нет. Рафаэль Надаль уже тоже завершил карьеру?

Отметим, что ранее Джокович сыграл на Кубке Лейвера за команду Европы вместе с Роджером Федерером и другими игроками. К слову, Федерер провел свою последнюю игру на этом турнире.

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Карлос Алькарас Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер
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