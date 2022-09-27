Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Шотландия - фаворит, но у сборной Украины выше класс»

Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко уверен, что в сегодняшнем матче Лиги наций против Шотландии команда Александра Петракова даст ответ на поражение 0:3 в прошлой встрече.

«Шотландцы будут рубиться и не жалеть себя. Если уже выиграли у нас, то почему бы им не повторить. Перед матчем я считаю в какой-то мере Шотландию фаворитом, но у сборной Украины, на мой взгляд, выше класс, несмотря на прошлый наш матч».

«Не сомневаюсь, что мы увидим ту сборную Украины, которую привыкли чаще всего видеть. Игра с Арменией была реакцией на поражение от Шотландии», - сказал Левченко.

Украине для победы в группы Лиги наций нужна только победа.