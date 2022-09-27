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Молодежные турниры
27 сентября 2022, 17:09 | Обновлено 27 сентября 2022, 18:24
2894
3

Решающий матч. Ротань определил состав Украины U-21 на игру против Словакии

Трубин, Сирота и Судаков на поле

27 сентября 2022, 17:09 | Обновлено 27 сентября 2022, 18:24
2894
3
Решающий матч. Ротань определил состав Украины U-21 на игру против Словакии
uaf.ua

В 18:30 стартует ответный матч плей-офф за выход на Евро-2023 U-21 между молодежными сборными Украины и Словакии. Победитель выйдет в финальную часть чемпионата Европы.

Первый матч Словакия выиграла 3:2.

  • Все самые яркие моменты матча Україна U-21 – Словаччина U-21 доступны в режиме Live в нашем Telegram

Украина: Трубин, Сыч, Таловеров, Сирота, Драмбаев, Крыськив, Бондаренко, Михайленко, Судаков, Сикан, Вьюнник

В запасе: Фесюн, Боль, Желизко, Бражко, Назаренко, Очеретько, Ярмолюк, Ванат, Кухаревич

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Calm
Перемоги, хлопці!!!
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+5
Veter
Главное что бы Трубину опять не забили 3 и тогда надежда есть.
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+2
Gargantua
похоже виновными определены Батагов, Вивчаренко и Ванат.
ну по Батагову то я согласен, а в чем вина двух остальных трудно сказать
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0
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