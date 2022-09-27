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Англия
27 сентября 2022, 15:58 | Обновлено 27 сентября 2022, 16:13
1257
0

Гарри МАГУАЙР: «Я приношу извинения»

Защитник сборной Англии — о матче Лиги наций с Германией (3:3)

27 сентября 2022, 15:58 | Обновлено 27 сентября 2022, 16:13
1257
0
Гарри МАГУАЙР: «Я приношу извинения»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Магуайр

29-летний игрок обороны английской сборной Гарри Магуайр принес извинения за ошибки, допущенные в поединке с немецкой командой, которые стали результативными. Среди прочего, в одном из моментов после собственной обрезки ему пришлось фолить на Джамале Мусиале, что привело к 11-метровому, реализованному затем Илкаем Гюндоганом.

«Ошибки – это часть игры, я приношу извинения. Ребята продемонстрировали отличный настрой и дали отпор, вернувшись в игру.

Мы извлечем позитив и с нетерпением будем ждать чемпионат мира в Катаре. Трудные времена сделают нас сильнее», — написал Магуайр в своем Инстаграме.

В итоговой таблице группы А3 Лиги наций сборная Англии заняла 4 место с 3 очками, и понизилась в Дивизион В. Команда Германии финишировала на 3 месте, набрав 7 пунктов. Выиграла группу Италия, у которой 11 очков. За ней финишировала Венгрия с 10 баллами.

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