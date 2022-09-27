Артем ДОВБИК: «Тренер себе не враг»

Форвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик рассказал, чего ждет от предстоящего поединка с командой Шотландии в Лиге наций, а также дал оценку конкуренции в атаке сборной.

«Голы придают нападающим уверенность, мне тоже. Главное, чтобы команда побеждала, а я помогал.

Стоит ли вопрос, кто из вас — я или Роман Яремчук — основной? Кто сильнее… Тренер себе не враг, будет ставить того, кто находится в лучшей форме. Конкуренция — это всегда хорошо. Полагаю, что это только на пользу команде.

С Шотландией будет напряженная игра. Кто выиграет борьбу и будет более настроен, тот и победит. Такие матчи нужно в первую очередь выигрывать головой, не уступить психологически. Украинцев очень много в Польше, поэтому многие с удовольствием посмотрят игру. Будет много поддержки»,— заявил Довбик.

Поединок 6-го тура Лиги наций Украины — Шотландия состоится сегодня, во вторник 27 сентября, в Кракове, начало – в 21:45 по Киеву.

Ранее сообщалось, что Артем Довбик стал автором первого дубля украинцев в Лиге наций.