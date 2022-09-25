Артем Довбик стал автором первого дубля украинцев в Лиге наций

Дубль Артема Довбика в поединке с Арменией стал первым для сборной Украины в Лиге наций. Премьерный дуплет нашим футболистам удалось совершить в 14-м матче в этом турнире. К слову, столько же игр украинцам понадобилось на дебютный дубль и в чемпионатах мира, который в октябре 2000 года оформил Андрей Шевченко в гостях у… Армении.

Между тем среди «джокеров» украинской сборной два мяча за игру ранее забивали лишь Юрий Максимов 13 августа 1996-го в товарищеском матче с Литвой на своем поле (5:2) и Андрей Воробей 5 сентября 2001-го в домашнем поединке с… Арменией в отборочном турнире чемпионата мира (3:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные дубли сборной Украины в матчах всех рангов