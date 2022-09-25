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  4. Артем Довбик стал автором первого дубля украинцев в Лиге наций
Лига наций
25 сентября 2022, 02:10 |
46
0

Артем Довбик стал автором первого дубля украинцев в Лиге наций

Среди «джокеров» нашей сборной два мяча за игру забивали ранее только Юрий Максимов и Андрей Воробей

25 сентября 2022, 02:10 |
46
0
Артем Довбик стал автором первого дубля украинцев в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Дубль Артема Довбика в поединке с Арменией стал первым для сборной Украины в Лиге наций. Премьерный дуплет нашим футболистам удалось совершить в 14-м матче в этом турнире. К слову, столько же игр украинцам понадобилось на дебютный дубль и в чемпионатах мира, который в октябре 2000 года оформил Андрей Шевченко в гостях у… Армении.

Между тем среди «джокеров» украинской сборной два мяча за игру ранее забивали лишь Юрий Максимов 13 августа 1996-го в товарищеском матче с Литвой на своем поле (5:2) и Андрей Воробей 5 сентября 2001-го в домашнем поединке с… Арменией в отборочном турнире чемпионата мира (3:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные дубли сборной Украины в матчах всех рангов

Ранг матча

Матч

Дата

Автор дубля

Соперник

Счет

Товарищеский

8-й

16.10.1993

Виктор ЛЕОНЕНКО

США (г)

2:1

Чемпионат Европы

8-й

06.09.1995

Тимерлан ГУСЕЙНОВ

Литва (г)

3:1

Чемпионат мира

14-й

07.10.2000

Андрей ШЕВЧЕНКО

Армения (г)

3:2

Международный турнир

2-й

28.02.2001

Андрей ВОРОБЕЙ

Кипр (г)

3:4

Лига наций

14-й

24.09.2022

Артем ДОВБИК

Армения (г)

5:0
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Источник Sport.ua
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