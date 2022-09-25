Артем Довбик стал автором первого дубля украинцев в Лиге наций
Среди «джокеров» нашей сборной два мяча за игру забивали ранее только Юрий Максимов и Андрей Воробей
Дубль Артема Довбика в поединке с Арменией стал первым для сборной Украины в Лиге наций. Премьерный дуплет нашим футболистам удалось совершить в 14-м матче в этом турнире. К слову, столько же игр украинцам понадобилось на дебютный дубль и в чемпионатах мира, который в октябре 2000 года оформил Андрей Шевченко в гостях у… Армении.
Между тем среди «джокеров» украинской сборной два мяча за игру ранее забивали лишь Юрий Максимов 13 августа 1996-го в товарищеском матче с Литвой на своем поле (5:2) и Андрей Воробей 5 сентября 2001-го в домашнем поединке с… Арменией в отборочном турнире чемпионата мира (3:0).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Премьерные дубли сборной Украины в матчах всех рангов
|
Ранг матча
|
Матч
|
Дата
|
Автор дубля
|
Соперник
|
Счет
|
Товарищеский
|
8-й
|
16.10.1993
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
США (г)
|
2:1
|
Чемпионат Европы
|
8-й
|
06.09.1995
|
Тимерлан ГУСЕЙНОВ
|
Литва (г)
|
3:1
|
Чемпионат мира
|
14-й
|
07.10.2000
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Армения (г)
|
3:2
|
Международный турнир
|
2-й
|
28.02.2001
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
Кипр (г)
|
3:4
|
Лига наций
|
14-й
|
24.09.2022
|
Артем ДОВБИК
|
Армения (г)
|
5:0
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