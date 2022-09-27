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Сборная УКРАИНЫ
27 сентября 2022, 15:18 | Обновлено 27 сентября 2022, 15:23
126
0

Сборная Украины U-17 добилась победы над тинейджерами Колоса

Юношеская сборная завершила этап подготовки к этапу отбора на Евро-2023

27 сентября 2022, 15:18 | Обновлено 27 сентября 2022, 15:23
126
0
Сборная Украины U-17 добилась победы над тинейджерами Колоса
УАФ. Сборная Украины U-17

Подопечные Юрия Мороза проводили сбор в Киеве, начиная с 17 сентября. В рамках десятидневного сбора молодые украинцы уже сыграли с «Александрией» (0:5), а теперь померялись силами с командой из Ковалевки «Колос» U-19.

Усилиями Коваля «сборники» на 7-й минуте повели в счете, но через 4 минуты пропустили гол в ответ. Результат первого тайма после перерыва изменился в пользу команды Мороза. Голы Осипенко и Калина принесли ей в итоге победу со счетом 3:1.

Игроки команд доигрывали встречу в неполных составах. Вначале вдесятером осталась сборная Украины U-17, а затем составы стали равными после удаления у Колоса» U-19.

Товарищеский матч

Украина U-17 – Колос U-19 – 3:1

Голы: Коваль, 7 (1:0). Кузык, 11 (1:1). Осипенко, 54 (2:1). Калин, 82 (3:1).

На 79-й минуте Калин (Украина U-17) не реализовал пенальти.

Украина U-17 (1-й тайм): Маркиян, Руденко, Коробов, Захарченко, Дикий, Сметана, Белый, Хан, Коваль, Лобко, Кайдалов (Шайда, 35).

Украина U-17 (2-й тайм): Суркис, Дегтярь, Гаража, Кожушко (Безручук, 50), Вернаттус, Ищенко, Цуканов (Синчук, 71), Осипенко (Красников, 83), Калин, Пашко, Шолупец (Кузик, 71).

Удалены: Кожушко, 49 – Канаев, 56.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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