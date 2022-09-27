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  4. Илья ЗАБАРНЫЙ: «В матче с Шотландией надо брать реванш»
Лига наций
27 сентября 2022, 15:35 |
97
0

Илья ЗАБАРНЫЙ: «В матче с Шотландией надо брать реванш»

Игрок сборной Украины – о предстоящем матче Лиги наций

27 сентября 2022, 15:35 |
97
0
Илья ЗАБАРНЫЙ: «В матче с Шотландией надо брать реванш»
УАФ. Илья Забарный

Защитник «Динамо» и сборной Украины Илья Забарный рассказал об ожиданиях от матча Лиги наций против Шотландии.

«Не удивило, что Тымчик забил, потому что играли в 5 защитников, а крайние имели возможность подниматься выше. Он подключился к атаке и забивший молодец. Это большой плюс для защитника. Конечно, забить за свою главную команду – это как мечта, и я хочу это сделать. Но так же, как и получить положительный результат и как можно лучше сыграть. Это главное.

Мы знаем сильные качества соперника, изучаем их. Уже не в первый раз играем с такими командами, которые хорошо смотрятся на втором этаже. Это для нас не будет неожиданностью, мы подготовимся.

Это неважно, играл ты или не играл в предыдущих матчах. Надо брать реванш, потому что мы одна команда. Если буду играть – буду отдаваться на все сто!

Это очень важный матч для сборной и нашей Украины. Поэтому просим вас прийти на стадион и поддержать команду», – сказал Забарный.

Встреча состоится 27 сентября в польском Кракове на стадионе «Краковия». Начало в 21:45 по киевскому времени.

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Илья Забарный сборная Украины по футболу сборная Шотландии по футболу Лига наций Украина - Шотландия
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