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  4. Красивая комбинация. Тымчик вывел сборную Украины вперед в матче Лиги наций
Лига наций
24 сентября 2022, 16:30 |
2119
1

Красивая комбинация. Тымчик вывел сборную Украины вперед в матче Лиги наций

Дебютный гол в составе сборной Украины

24 сентября 2022, 16:30 |
2119
1
Красивая комбинация. Тымчик вывел сборную Украины вперед в матче Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины в матче Лиги наций против Армении вышла вперед на 22-й минуте.

Гол забил Александр Тымчик, который завершил красивую комбинацию. Виктор Цыганков нашел в штрафной Александра Зубкова, который сделал удачный прострел.

Для Тымчика это дебютный гол в составе сборной Украины (11 матч).

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Александр Тымчик сборная Украины по футболу Армения - Украина
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Источник Sport.ua
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Миколенко всё начал когда подал с ленточки на своих а потом уже дело техники было
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