Красивая комбинация. Тымчик вывел сборную Украины вперед в матче Лиги наций

Сборная Украины в матче Лиги наций против Армении вышла вперед на 22-й минуте.

Гол забил Александр Тымчик, который завершил красивую комбинацию. Виктор Цыганков нашел в штрафной Александра Зубкова, который сделал удачный прострел.

Для Тымчика это дебютный гол в составе сборной Украины (11 матч).

