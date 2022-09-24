Лига наций24 сентября 2022, 16:30 |
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Красивая комбинация. Тымчик вывел сборную Украины вперед в матче Лиги наций
Дебютный гол в составе сборной Украины
24 сентября 2022, 16:30 |
2119
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Сборная Украины в матче Лиги наций против Армении вышла вперед на 22-й минуте.
Гол забил Александр Тымчик, который завершил красивую комбинацию. Виктор Цыганков нашел в штрафной Александра Зубкова, который сделал удачный прострел.
Для Тымчика это дебютный гол в составе сборной Украины (11 матч).
Олександр #Тимчик - дебютний гол за збірну!— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) September 24, 2022
В 11-му матчі #ARMUKR pic.twitter.com/RuIWkfUuCT
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