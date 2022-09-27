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Испания
27 сентября 2022, 14:45 | Обновлено 27 сентября 2022, 15:03
436
0

Оглашены цели Барселоны на текущий сезон

Каталонцы хотят добиться успеха в одном турнире

27 сентября 2022, 14:45 | Обновлено 27 сентября 2022, 15:03
436
0
Оглашены цели Барселоны на текущий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine

В «Барселоне» расставлены приоритеты на нынешний сезон 2022/2023 гг.

Главный тренер команды Хави и его помощники считают, что в этом сезоне команде не удастся рассчитывать на победу во всех турнирах, в которых она принимает участие. Исходя из этого, главной целью «Барселоны» на этот сезон является победа в Ла Лиге. В приоритет ее определили и Хави, и спортивный директор клуба Йорди Кройфф.

Если команде удастся также выиграть и Кубок Испании, то сезон в клубе будут считать идеальным.

Что же до Лиги чемпионов, «Барселоне» важно не прекратить борьбу на групповом этапе, как это было в прошлом сезоне.

Сейчас «сине-гранатовые» занимают 2 место в таблице чемпионата Испании, имея отставание от лидирующего «Реала» в два очка. В группе Лиги чемпионов команда Хави также вторая с 3 пунктами после 2 матчей.

Ранее стало известно, что Хави назвал руководству «Барселоны» главную трансферную цель на лето-2023.

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Источник Sport.es
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