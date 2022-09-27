Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хави назвал руководству Барселоны главную трансферную цель на лето-2023
Испания
27 сентября 2022, 14:06 | Обновлено 27 сентября 2022, 14:16
1192
0

Хави назвал руководству Барселоны главную трансферную цель на лето-2023

Наставник каталонцев запланировал трансфер

27 сентября 2022, 14:06 | Обновлено 27 сентября 2022, 14:16
1192
0
Хави назвал руководству Барселоны главную трансферную цель на лето-2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

Главный тренер «Барселоны» Хави сообщил клубному руководству о своем желании видеть в команде полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву. Подписание игрока должно состояться летом 2023 года.

Сообщается, что у руководства «сине-гранатовых» также имеется желание видеть 28-летнего португальца в составе команды.

Впрочем, источник утверждает, что трансфер Силвы будет возможен лишь в случае продажи кого-то из имеющихся у «Барселоны» игроков. Известно, что «горожане» Манчестера хотят получить за хавбека с бонусами порядка 100 млн евро.

В нынешнем сезоне на счету у Бернарду Силвы 2 гола и три ассиста в 10 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Хави наблюдает за полузащитником «Реал Сосьедада».

По теме:
Оглашены цели Барселоны на текущий сезон
Беллингем готов отказать грандам АПЛ ради Реала
Манчестер Юнайтед присмотрел в ПСВ замену Роналду
Барселона Хави Бернарду Силва трансферы трансферы Ла Лиги
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник El Mundo Deportivo
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Шотландии
Футбол | 27 сентября 2022, 14:23 0
ФОТО. Известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Шотландии
ФОТО. Известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Шотландии

Команда Александра Петракова сыграет в синем комплекте амуниции

Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Баскетбол | 27 сентября 2022, 11:44 2
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты

Турнир проходит в Австралии с 22 сентября по 1 октября

Стала известна заявка Украины на матч против Шотландии
Футбол | 27.09.2022, 09:55
Стала известна заявка Украины на матч против Шотландии
Стала известна заявка Украины на матч против Шотландии
Йожеф САБО: «Шотландцы не умеют защищаться»
Футбол | 27.09.2022, 14:18
Йожеф САБО: «Шотландцы не умеют защищаться»
Йожеф САБО: «Шотландцы не умеют защищаться»
Англичане стукнули дверью. Устроив триллер с немцами, попрощались с Лигой A
Футбол | 26.09.2022, 23:42
Англичане стукнули дверью. Устроив триллер с немцами, попрощались с Лигой A
Англичане стукнули дверью. Устроив триллер с немцами, попрощались с Лигой A
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик рассказал, чем хотел бы заняться после завершения карьеры
Усик рассказал, чем хотел бы заняться после завершения карьеры
26.09.2022, 08:35
Бокс
Тренер сборной Шотландии: «В нашем лагере какой-то вирус»
Тренер сборной Шотландии: «В нашем лагере какой-то вирус»
26.09.2022, 17:35 3
Футбол
Первая победа. Львов в меньшинстве одолел Минай
Первая победа. Львов в меньшинстве одолел Минай
25.09.2022, 15:01 2
Футбол
Сидорчук покинул расположение сборной Украины
Сидорчук покинул расположение сборной Украины
25.09.2022, 21:54 2
Футбол
Джойс размазал Паркера. Дальше – Усик?
Джойс размазал Паркера. Дальше – Усик?
25.09.2022, 17:57
Бокс
Роман ЗОЗУЛЯ: «У меня нет мотивации играть в футбол. В стране война»
Роман ЗОЗУЛЯ: «У меня нет мотивации играть в футбол. В стране война»
26.09.2022, 20:05 9
Футбол
УСИК: «После боя с Джошуа я завел деньги от гонорара в Украину»
УСИК: «После боя с Джошуа я завел деньги от гонорара в Украину»
25.09.2022, 23:20 3
Бокс
Невероятное решение. УЕФА не будет наказывать беларусь, а даже поможет ей
Невероятное решение. УЕФА не будет наказывать беларусь, а даже поможет ей
26.09.2022, 22:12 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности