Хави назвал руководству Барселоны главную трансферную цель на лето-2023

Главный тренер «Барселоны» Хави сообщил клубному руководству о своем желании видеть в команде полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву. Подписание игрока должно состояться летом 2023 года.

Сообщается, что у руководства «сине-гранатовых» также имеется желание видеть 28-летнего португальца в составе команды.

Впрочем, источник утверждает, что трансфер Силвы будет возможен лишь в случае продажи кого-то из имеющихся у «Барселоны» игроков. Известно, что «горожане» Манчестера хотят получить за хавбека с бонусами порядка 100 млн евро.

В нынешнем сезоне на счету у Бернарду Силвы 2 гола и три ассиста в 10 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Хави наблюдает за полузащитником «Реал Сосьедада».