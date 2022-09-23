Хави наметил новую трансферную цель для Барселоны
Наставник каталонцев продолжает трансферную работу
В стане «Барселоны» может продолжить карьеру полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди.
Сообщается, что наставник «сине-гранатовых» Хави видит в 23-летнем игроке средней линии поля идеального кандидата для усиления полузащиты. Особенно в свете возможного ухода из «Барселоны» Бускетса.
В контракте Субименди прописана клаусула в размере 60 млн евро, и «Барселона» не считает такую цену слишком высокой для Мартина.
В свою очередь, «Реал Сосьедад» намерен предложить хавбеку новый контракт с повышенной зарплатой. Будет увеличена в договоре и сумма отступных.
Ранее стало известно, что «Барселона» ответила на инсайд относительно требований Месси по контракту в 2020 году.
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