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Испания
21 сентября 2022, 19:43 | Обновлено 21 сентября 2022, 20:05
647
0

Барселона ответила на инсайд относительно требований Месси в 2020 году

Каталонцы прокомментировали публикации в СМИ

21 сентября 2022, 19:43 | Обновлено 21 сентября 2022, 20:05
647
0
Барселона ответила на инсайд относительно требований Месси в 2020 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

«Барселона» выпустили пресс-релиз относительно информации, которая появилась у журналистов, относительно переговоров с Лионелем Месси в 2020 году. Напомним, согласно инсайду, аргентинец требовал включить в контракт сумму отступных в размере 10 тыс евро.

«В связи с информацией, опубликованной сегодня… под заголовком «Утечки «Барсы», секретные файлы клуба, часть 1», ФК «Барселона» выражает свое возмущение преднамеренной утечкой информации, которая является частью судебного процесса. Клуб сожалеет, что рассматриваемые СМИ хвастаются наличием «доступа к огромному количеству документов и электронных писем, которые являются частью расследования BarçaGate», когда эта информация еще не была предоставлена.

В любом случае рассматриваемая статья обнародует документы, не имеющие отношения к текущему делу, и их использование является оскорблением репутации и конфиденциальности клуба. По этой причине и с целью защиты прав ФК «Барселона» юридический отдел клуба изучает правовые меры, которые необходимо принять», — говорится в заявлении, которое обнародовано официальном сайте каталонского клуба.

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Источник ФК Барселона
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