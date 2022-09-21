Месси в 2020-м просил у Барселоны контракт с клаусулой в 10 тысяч евро

Аргентинский нападающий Лионель Месси в 2020 году хотел подписать с «Барселоной» контракт сроком до 2023 года (с возможностью одностороннего продления со стороны игрока) с подписным бонусом. Бонус игрок оценивал в 10 млн евро. Сообщается, что Месси требовал выплатить ему данную сумму, которая на 3% превышала ту, что он потерял, согласившись на снижение зарплаты в период пандемии коронавируса.

Кроме всего прочего, Лионель Месси хотел, чтобы за его семьей и семьей Луиса Суареса на «Камп Ноу» была закреплена ложа; чтобы был продлен контракт с помощником тренера команды Пепом Костой; чтобы повышение налогов никак не влияло на размер его заработной платы. Также аргентинец желал включить в контракт пункт о сумме отступных в размере 10 тысяч евро.

Напомним, ныне 35-летний Месси покинул «сине-гранатовых» в августе 2021 года, и подписал контракт с французским «ПСЖ».

Ранее стало известно, что Лионель Месси превзошел рекорд португальца Криштиану Роналду.