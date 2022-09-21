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  4. Месси в 2020-м просил у Барселоны контракт с клаусулой в 10 тысяч евро
Испания
21 сентября 2022, 18:58 | Обновлено 21 сентября 2022, 19:36
2017
4

Месси в 2020-м просил у Барселоны контракт с клаусулой в 10 тысяч евро

У аргентинца было к каталонцам непонятное требование

21 сентября 2022, 18:58 | Обновлено 21 сентября 2022, 19:36
2017
4
Месси в 2020-м просил у Барселоны контракт с клаусулой в 10 тысяч евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Аргентинский нападающий Лионель Месси в 2020 году хотел подписать с «Барселоной» контракт сроком до 2023 года (с возможностью одностороннего продления со стороны игрока) с подписным бонусом. Бонус игрок оценивал в 10 млн евро. Сообщается, что Месси требовал выплатить ему данную сумму, которая на 3% превышала ту, что он потерял, согласившись на снижение зарплаты в период пандемии коронавируса.

Кроме всего прочего, Лионель Месси хотел, чтобы за его семьей и семьей Луиса Суареса на «Камп Ноу» была закреплена ложа; чтобы был продлен контракт с помощником тренера команды Пепом Костой; чтобы повышение налогов никак не влияло на размер его заработной платы. Также аргентинец желал включить в контракт пункт о сумме отступных в размере 10 тысяч евро.

Напомним, ныне 35-летний Месси покинул «сине-гранатовых» в августе 2021 года, и подписал контракт с французским «ПСЖ».

Ранее стало известно, что Лионель Месси превзошел рекорд португальца Криштиану Роналду.

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Источник El Mundo Deportivo
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Комментарии 4
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sokolyk
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+1
Nick.Grabowski
Значить Барселона все правильно зробила, бо качати свої права, клубу який тебе виростив з малого хлопця (хворобливого) - то трошки не красить нікого. Так би закінчив кар'єру легендою Барси, а так закінчить одним з багатьох в клубі катарського олігарха без якихось традицій та досягнень. Барселона - це ім'я історичне, а ПСЖ - це тимчасове на баблі без глибоких традицій.
Так само як правильно зробив Реал Мадрид з Роналдо. Де зараз Реал, а де - Роналдо (грає в Молдові та сидить на банці).
Нагліти та плювати на тих, хто допомагав тобі - це справа мудаків. 
Як показує практики - успіхи клубів залежать не від гравців, і навіть не від бабла - а перш за все від головного тренера - Клопп,  Анчелотті,  Лобановський, Флік - тому яскраві приклади. 
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+1
Serhii P.
А він не опупів?
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+1
Михаил Степанов
оуоу! а где источник?))) похоже на вброс говна
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0
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