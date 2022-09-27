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  4. Йожеф САБО: «Шотландцы не умеют защищаться»
Лига наций
27 сентября 2022, 14:18 |
735
7

Йожеф САБО: «Шотландцы не умеют защищаться»

Экс-тренер сборной Украины – о матче против Шотландии

27 сентября 2022, 14:18 |
735
7
Йожеф САБО: «Шотландцы не умеют защищаться»
FootBoom. Йожеф Сабо

Бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от решающего матча Лиги наций против Шотландии (27 сентября):

«Считайте, что это финал – от матча зависит все. Увидим, какой будет состав, потому что Александр Петраков говорит, что будут изменения. Конечно, в матче с армянами состав был не основным – некоторые игроки по классу не подходят для сборной.

Шотландцы не умеют защищаться, закрыться, поэтому нам легче будет с ними играть, если они надеются на ничью. Они не умеют стать вдесятером в штрафной и отбиваться. Соперник будет атаковать, будет много борьбы и передач за спины защитникам. Противостояние с шотландцами будет интересное. К тому же они остались без лидера и еще несколько игроков основы могут не сыграть».

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Источник 1927.kiev.ua
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Veter
Главное что бы дождь не начался   
 а его как раз вечером и можно ждать
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0
Умник
А мы умеем?
В каждом матче обрезы и привозы.
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0
Петр Яновский
У деда уже маразм пошел прогрессировать. Можно он такие умовыводы будет своему лечащему врачу излагать, а не журналистам?
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0
vitaly
«Шотландці не вміють захищатися». Так, але наші не вміють ні атакувати ні захищатись тоді
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-1
Rolan Stkomarovskiy
Нагадаю ботам з ферм суркісо-правди, що пан Йожеф Сабо 4 (!) рази очолював Динамо Київ. 2 (!) рази очолював збірну України.Пан Сабо був в приятельських стосунках з самим Лобановським. І в них були хороші робочі стосунки в 1996-1999 роках.
Тому хто-хто, а пан Сабо точно має повне право коментувати футбольні справи. На відміну від різного роду пройдох, колишніх бандитів, кидал та аферистів, які вертяться в українському футболу.
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-1
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