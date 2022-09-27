Йожеф САБО: «Шотландцы не умеют защищаться»

Бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от решающего матча Лиги наций против Шотландии (27 сентября):

«Считайте, что это финал – от матча зависит все. Увидим, какой будет состав, потому что Александр Петраков говорит, что будут изменения. Конечно, в матче с армянами состав был не основным – некоторые игроки по классу не подходят для сборной.

Шотландцы не умеют защищаться, закрыться, поэтому нам легче будет с ними играть, если они надеются на ничью. Они не умеют стать вдесятером в штрафной и отбиваться. Соперник будет атаковать, будет много борьбы и передач за спины защитникам. Противостояние с шотландцами будет интересное. К тому же они остались без лидера и еще несколько игроков основы могут не сыграть».