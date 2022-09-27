Анатолий ТРУБИН: «В мае Петраков сказал, что нужно помочь молодежке»
Голкипер «Шахтера» знал о планах отправить его в молодежку давно
Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин накануне решающего матча против Словакии U-21 рассказал о том, как отнесся к переводу из взрослой сборной Украины в молодежную:
«Еще в мае, во время подготовки к квалификации на чемпионат мира и Лиги наций, ко мне подошел Александр Васильевич и сказал, что нужно помочь «молодежке». Мы поговорили о том, что нельзя оставлять дела незавершенными и договорились, что я сыграю матч с Шотландией.
Я очень благодарен за эту возможность. Относительно отъезда в «молодежку», я отношусь к этому спокойно. Понимаю, что нужно помогать сборной Украины. И неважно, это национальная или молодежная команда. Мне нужно продолжать качественно работать, чтобы уже в будущем закрепиться по максимуму в национальной сборной».
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