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Молодежные турниры
27 сентября 2022, 13:19 | Обновлено 27 сентября 2022, 13:20
281
0

Анатолий ТРУБИН: «В мае Петраков сказал, что нужно помочь молодежке»

Голкипер «Шахтера» знал о планах отправить его в молодежку давно

27 сентября 2022, 13:19 | Обновлено 27 сентября 2022, 13:20
281
0
Анатолий ТРУБИН: «В мае Петраков сказал, что нужно помочь молодежке»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин накануне решающего матча против Словакии U-21 рассказал о том, как отнесся к переводу из взрослой сборной Украины в молодежную:

«Еще в мае, во время подготовки к квалификации на чемпионат мира и Лиги наций, ко мне подошел Александр Васильевич и сказал, что нужно помочь «молодежке». Мы поговорили о том, что нельзя оставлять дела незавершенными и договорились, что я сыграю матч с Шотландией.

Я очень благодарен за эту возможность. Относительно отъезда в «молодежку», я отношусь к этому спокойно. Понимаю, что нужно помогать сборной Украины. И неважно, это национальная или молодежная команда. Мне нужно продолжать качественно работать, чтобы уже в будущем закрепиться по максимуму в национальной сборной».

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Источник Sportarena
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