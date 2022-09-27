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Лига наций
27 сентября 2022, 12:45 | Обновлено 27 сентября 2022, 12:47
406
0

Александр УСИК: «С Шотландией наши футболисты будут отдавать все на поле»

Украинский боксер-чемпион — о предстоящем матче украинцев в Лиге наций

27 сентября 2022, 12:45 | Обновлено 27 сентября 2022, 12:47
406
0
Александр УСИК: «С Шотландией наши футболисты будут отдавать все на поле»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Действующий чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик рассказал о своем визите в лагерь национальной команды в преддверии поединка 6-го тура Лиги наций с командой Шотландии. Также он высказал мнение о вероятном развитии событий в игре, которая состоится в Кракове во вторник, 27 сентября.

«Был в Киеве, общался с президентом УАФ, знал, что 27 сентября будет игра. Приехал сюда к детям, взял их с собой. Взял сыновей, чтобы попутешествовать с ними, они скучают, но все нормально. Старшему очень нравится, потому что он занимается футболом, у младшего один футболист, которого он знает — Роналду, но сборную Украины тоже знает.

Всегда приятно наблюдать за тренировками, тем более сборной Украины. Очень круто, наблюдаю за рабочими моментами, в раздевалке, как ребята общаются и шутят, мне нравится. Матч с Шотландией — решающий для сборной Украины, все ребята заряжены. Общался с тренером, наши футболисты будут отдавать все на поле, что у них есть. Дай Бог, чтобы победа была за нами. Жду, чтобы наши ребята хорошо сыграли и победили», — поделился Александр Усик.

Украинская сборная в таблице своей группы Лиги наций Дивизиона В занимает 2 место, проигрывая 1 очко лидирующей Шотландии. Поединок Украина – Шотландия во вторник, 27 сентября, начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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