ФОТО. Визит Усика. Тренировка сборной Украины накануне матча с Шотландией

Национальная сборная Украины вечером 26 сентября провела предматчевую тренировку на базе польского клуба «Краковия».

В связи с не лучшим состоянием поля на стадионе им. Юзефа Пилсудского, где 27 сентября состоится матч Лиги наций УЕФА Украина – Шотландия, сборная, как и накануне, провела свою предматчевую тренировку на клубной базе «Краковии». Однако инспекцию газона на одноименной арене сине-желтые сделали, приехав туда в 10:15. Игроки и тренеры прошлись по травяному покрову: даже визуально заметно, что он неоднороден, с залысинами, и ноги футболистов будут на нем ехать. Однако, как известно, поле одинаково для обеих команд.

Шотландцы тоже не планировали тренироваться на матчевом стадионе и провели предыгровое занятие на своем домашнем газоне – на территории национального спортивного центра «Ориам» в Эдинбурге. В вечерней тренировке украинской сборной приняли участие все 23 игрока, присутствующих в расположении главной команды страны. После разминки и физических упражнений ребята выполняли игровые серии, имевшие целью отработку тактической модели игры на решающий матч.

Неординарное обстоятельство этой тренировки – присутствие на нем чемпиона мира по боксу в сверхтяжелом весе по четырем версиям Александра Усика. Знаменитый боксер, посещающий в Польше свою семью, приехал в гостиницу сборной вместе с двумя сыновьями, чтобы поддержать национальную команду. Александр поздоровался с ребятами перед началом вечернего теоретического занятия, а затем уехал на тренировку сине-желтых. Был заметен обоюдный интерес: футболисты выражали Усику респект за его уникальные достижения в боксе, в свою очередь Александр интересовался нюансами подготовки сборной к решающей игре. Ярким свидетельством сплочения украинцев перед решающей битвой стало предложение от сборников вернуться в гостиницу вместе – в командном автобусе, на что Усик с радостью согласился.

Не будет просто обычными словами сказать, что ребята отработали с двойной мотивацией: каждый хочет доказать свое право на место в стартовом составе в поединке, от которого зависит дальнейшая турнирная судьба сборной Украины. Следовательно, у главного тренера Александра Петракова и его помощников будет непростая задача – определить 11 игроков, которые начнут матч с Шотландией, который начнется 27 сентября в 21:45 по Киеву.

ФОТО. Визит Усика. Тренировка сборной Украины накануне матча с Шотландией