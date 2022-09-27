Первая лига. Эпицентр выиграл у Карпат, Полесье вышло в лидеры

23-25 сентября состоялось семь матчей в рамках пятого тура Первой лиги. Тур получился очень интересным в плане статистики. Все четыре назначенных пенальти были реализованы. Ни в одной встрече не был зафиксирован исход по голам «обе забьют». В шести из семи поединков был зафиксирован результат 2:0! Любопытно, что в пяти из этих шести встреч первый тайм завершился со счетом 1:0.

«Нива» в первый раз в этом сезоне одержала победу. Тернопольская команда переиграла в выездном матче «Мариуполь» благодаря голам Зиня и Хруставки. К слову, в матчах с участием «Нивы» забивается меньше всего мячей (на данный момент шесть).

«Диназ» в непростом матче также одержал дебютную викторию. Подопечные Александра Головко выиграли у «Прикарпатья» со счетом 1:0 после гола на 51-й минуте в исполнении Старенького. Отметим, что с 55-й минуты «Диназ» играл в меньшинстве после того, как красную карточку увидел перед собой Мораренко, которому первое предупреждение рефери сделал перед самым перерывом.

Центральный поединок тура состоялся во Львове на стадионе «Украина», где встретились «Карпаты» и «Эпицентр». Гости в первом тайме смогли дважды распечатать ворота галичан, благодаря дублю 21-летнего форварда Гирного. Во второй половине встречи точных ударов не было, а потому коллектив Сергея Нагорняка одержал выездную победу со счетом 2:0. Теперь у «Эпицентра» и «Карпат» по 12 очков, и они делят вторую позицию. Также отметим, что у Гирного теперь 4 гола в активе, и он вместе с Будковским («Полесье») и Сидоровым («Металлург») является лидером в гонке бомбардиров Первой лиги.

Воспользовалось результатом во Львове «Полесье», которое обыграло с аналогичным счетом 2:0 «Буковину» и с 13 баллами в копилке вышло на первое место в Первой лиге. Любопытно, что оба мяча житомиряне забили с пенальти, которые успешно реализовали Кушниренко и Янаков.

Еще одной командой, которая смогла одержать дебютную победу, стала «Полтава». В областном дерби «муниципалы» обыграли «Кремень» после голов Щербака и Стрельцова.

Также впервые в сезоне отпраздновал викторию «Горняк-Спорт», которому противостоял один из лидеров, а именно «Оболонь». Подопечные Игоря Жабченко выиграли встречу после голов Семки и Шинкаренко.

В свою очередь, ЛНЗ победил в выездной встрече с «Черниговом» также с самым популярным счетом 2:0. Черкащане, благодаря этому успеху, сравнялись по очкам с «пивоварами» из Киева, у которых также 10 баллов в активе.

Матч «Скорук» - «Металлург» был перенесен. Запорожский клуб на своей странице в Facebook заявил, что встреча была перенесена в целях безопасности, так как увеличилось количество ракетных обстрелов Запорожья, где планировалось провести матч. Этот поединок состоится позже.

Дмитрий КОТКОВ

Первая лига. Группа А. 5-й тур

23 сентября

ФСК «Мариуполь» – «Нива» Т – 0:2

Голы: Зинь, 25, Хруставка, 48.

24 сентября

«Прикарпатье» – «Диназ» – 0:1

Гол: Старенький, 51.

Удаление: Мораренко, 55 («Диназ»).

«Карпаты» – «Эпицентр» – 0:2

Голы: Гирный, 14, 38 (с пенальти).

25 сентября

«Полесье» – «Буковина» – 2:0

Голы: Кушниренко, 29 (с пенальти), Янаков, 65 (с пенальти).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА Группа A

Первая лига. Группа Б. 5-й тур

23 сентября

«Полтава» – «Кремень» – 2:0

Голы: Щербак, 45, Стрельцов, 82.

24 сентября

«Горняк-Спорт» – «Оболонь» – 2:0

Голы: Семка, 26 (с пенальти), Шинкаренко, 73.

25 сентября

«Чернигов» – ЛНЗ – 0:2

Голы: Савин, 31, Замуренко, 87.

«Скорук» – «Металлург» З – перенесен

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА Группа Б