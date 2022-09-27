Томас МЮЛЛЕР: «Для нас главным ориентиром всегда будет Реал»

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал ничью 3:3 в матче Лиги наций против Англии (ничья 3:3):

«Мы находимся в хорошем положении перед чемпионатом мира и отдаем все силы. Посмотрим, какими будут результаты. Скажем так, для нас главным ориентиром всегда будет мадридский «Реал». Я работал со многими тренерами, в том числе и с Карло Анчелотти, который больше всех выиграл на международной арене. Когда что-то не получается, нужно попытаться еще раз, сохраняя уверенность в себе.

Кто-то мог выключить телевизор на 67-й минуте (при счете 2:0 в пользу Германии, - прим.) и пойти спать, испытывая эйфорию перед чемпионатом мира (смеется). Но нужно запомнить – мы вернулись после трех пропущенных мячей. Если посмотреть на это со стороны психологии, то дело обстоит так: ты ведешь 2:0, лишаешься этого преимущества, но потом все равно делаешь счет 3:3. И это на «Уэмбли».

Это оставляет хорошие ощущения. Но впечатления, оставшиеся после этого матча, не влияют на то, как мы проведем первый матч на чемпионате мира».