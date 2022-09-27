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Лига наций
27 сентября 2022, 11:25 | Обновлено 27 сентября 2022, 11:38
672
2

Люк ШОУ: «Казалось, что весь мир был против нас»

Защитник сборной Англии – о ничьей с Германией

27 сентября 2022, 11:25 | Обновлено 27 сентября 2022, 11:38
672
2
Люк ШОУ: «Казалось, что весь мир был против нас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Люк Шоу

Капитан сборной Англии Люк Шоу прокомментировал ничью с национальной командой Германии (3:3) в матче заключительного тура группового раунда Лиги наций.

«Когда мы уступали 0:2, казалось, что весь мир был против нас. На этой неделе мы все оказались под пристальным вниманием, но это помогло нам продемонстрировать характер. В такой ситуации было бы легко сдаться, но мы показали, какая мы команда и насколько хороши мы можем быть», - сказал Шоу.

Сборная Англии заняла последнее место в квартете и вылетела в дивизион В Лиги наций.

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Источник УЕФА
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Комментарии 2
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Old
6 очков отдали венграм!!! А те отдали 6 итальянцам, потому что у них тренер из Италии.)
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alex73776
Хочеться сказати,кому ви потрібні що весь світ за вами дивиться,у світі є туди набагато гірші подіі
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