Люк ШОУ: «Казалось, что весь мир был против нас»

Капитан сборной Англии Люк Шоу прокомментировал ничью с национальной командой Германии (3:3) в матче заключительного тура группового раунда Лиги наций.

«Когда мы уступали 0:2, казалось, что весь мир был против нас. На этой неделе мы все оказались под пристальным вниманием, но это помогло нам продемонстрировать характер. В такой ситуации было бы легко сдаться, но мы показали, какая мы команда и насколько хороши мы можем быть», - сказал Шоу.

Сборная Англии заняла последнее место в квартете и вылетела в дивизион В Лиги наций.