Лига наций27 сентября 2022, 11:08 |
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Луис ЭНРИКЕ: «У сборной Португалии игроки лучше, чем у Испании»
Наставник сборной Испании высоко ценит соперников
27 сентября 2022, 11:08 |
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике накануне матча Лиги наций против Португалии (27 сентября) сравнил две команды:
«У сборной Португалии игроки лучше, чем у Испании. Их футболисты выходят в стартовых составах клубов АПЛ, Ла Лиги и других чемпионатов.
У Португалии большой выбор игроков, так что сыграть с ними будет очень интересно. Надеюсь, обе команды успешно выступят на чемпионате мира».
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