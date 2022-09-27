Луис ЭНРИКЕ: «У сборной Португалии игроки лучше, чем у Испании»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике накануне матча Лиги наций против Португалии (27 сентября) сравнил две команды:

«У сборной Португалии игроки лучше, чем у Испании. Их футболисты выходят в стартовых составах клубов АПЛ, Ла Лиги и других чемпионатов.

У Португалии большой выбор игроков, так что сыграть с ними будет очень интересно. Надеюсь, обе команды успешно выступят на чемпионате мира».