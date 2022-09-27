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  4. Луис ЭНРИКЕ: «У сборной Португалии игроки лучше, чем у Испании»
Лига наций
27 сентября 2022, 11:08 |
96
0

Луис ЭНРИКЕ: «У сборной Португалии игроки лучше, чем у Испании»

Наставник сборной Испании высоко ценит соперников

27 сентября 2022, 11:08 |
96
0
Луис ЭНРИКЕ: «У сборной Португалии игроки лучше, чем у Испании»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике накануне матча Лиги наций против Португалии (27 сентября) сравнил две команды:

«У сборной Португалии игроки лучше, чем у Испании. Их футболисты выходят в стартовых составах клубов АПЛ, Ла Лиги и других чемпионатов.

У Португалии большой выбор игроков, так что сыграть с ними будет очень интересно. Надеюсь, обе команды успешно выступят на чемпионате мира».

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Луис Энрике сборная Испании по футболу Испания - Португалия сборная Португалии по футболу Лига наций
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Источник Goal.com
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