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  4. Гарри КЕЙН: «3 гола настроят нас на позитивный лад перед чемпионатом мира»
Чемпионат мира
27 сентября 2022, 10:38 | Обновлено 27 сентября 2022, 11:12
145
0

Гарри КЕЙН: «3 гола настроят нас на позитивный лад перед чемпионатом мира»

Форвард сборной Англии – о голевой перестрелке с Германией

27 сентября 2022, 10:38 | Обновлено 27 сентября 2022, 11:12
145
0
Гарри КЕЙН: «3 гола настроят нас на позитивный лад перед чемпионатом мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Капитан сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал ничью с национальной командой Германии (3:3) в матче заключительного тура группового раунда Лиги наций.

«Мы играем с Германией на «Уэмбли», и независимо от того, какое соревнование, это всегда особенный матч. Нам нужно извлечь уроки из допущенных нами ошибок, но мы забили три мяча. Я думаю, что это настроит нас на позитивный лад перед чемпионатом мира», - сказал Кейн.

Сборная Англии заняла последнее место в квартете и вылетела в дивизион В Лиги наций.

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Гарри Кейн Лига наций Англия - Германия сборная Германии по футболу сборная Англии по футболу
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Источник УЕФА
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