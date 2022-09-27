Гарри КЕЙН: «3 гола настроят нас на позитивный лад перед чемпионатом мира»

Капитан сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал ничью с национальной командой Германии (3:3) в матче заключительного тура группового раунда Лиги наций.

«Мы играем с Германией на «Уэмбли», и независимо от того, какое соревнование, это всегда особенный матч. Нам нужно извлечь уроки из допущенных нами ошибок, но мы забили три мяча. Я думаю, что это настроит нас на позитивный лад перед чемпионатом мира», - сказал Кейн.

Сборная Англии заняла последнее место в квартете и вылетела в дивизион В Лиги наций.