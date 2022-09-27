Стала известна заявка Украины на матч против Шотландии
Александр Петраков рассчитывает на всех
Стала известна заявка сборной Украины на матч заключительного тура Лиги наций против национальной команды Шотландии.
Из-за перебора желтых карточек за Украину не сыграет Сергей Сидорчук, он покинул лагерь сборной. Всех остальных игроков, которые находятся в расположении команды, главный тренер Александр Петраков внес в заявку.
Вратари: Евгений Волынец, Дмитрий Ризнык, Андрей Лунин;
Защитники: Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Тарас Качараба, Александр Караваев, Николай Матвиенко;
Полузащитники: Эдуард Сарапий, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Даниил Игнатенко, Александр Пихаленок;
Нападающие: Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Михаил Мудрик, Артем Довбик, Виктор Цыганков, Александр Зубков.
- Все самые яркие моменты матча Украина – Шотландия доступны в режиме Live в нашем Telegram
Матч Украина – Шотландия состоится сегодня, 27 сентября. Начало в 21:45 по Киеву.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Журналист считает, что Петраков - удобный для УАФ тренер
«Украинский Неймар» интересен многим клубам на Туманном Альбионе