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Лига наций
27 сентября 2022, 09:55 | Обновлено 27 сентября 2022, 10:23
2461
0

Стала известна заявка Украины на матч против Шотландии

Александр Петраков рассчитывает на всех

27 сентября 2022, 09:55 | Обновлено 27 сентября 2022, 10:23
2461
0
Стала известна заявка Украины на матч против Шотландии
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Стала известна заявка сборной Украины на матч заключительного тура Лиги наций против национальной команды Шотландии.

Из-за перебора желтых карточек за Украину не сыграет Сергей Сидорчук, он покинул лагерь сборной. Всех остальных игроков, которые находятся в расположении команды, главный тренер Александр Петраков внес в заявку.

Вратари: Евгений Волынец, Дмитрий Ризнык, Андрей Лунин;

Защитники: Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Тарас Качараба, Александр Караваев, Николай Матвиенко;

Полузащитники: Эдуард Сарапий, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Даниил Игнатенко, Александр Пихаленок;

Нападающие: Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Михаил Мудрик, Артем Довбик, Виктор Цыганков, Александр Зубков.

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Матч Украина – Шотландия состоится сегодня, 27 сентября. Начало в 21:45 по Киеву.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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