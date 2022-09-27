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Лига наций
27 сентября 2022, 09:35 | Обновлено 27 сентября 2022, 09:38
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Ханс-Дитер ФЛИК: «Матч с Англией был хорошим тестом»

Наставник сборной Германии – о ничьей в последнем туре Лиги наций

27 сентября 2022, 09:35 | Обновлено 27 сентября 2022, 09:38
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Ханс-Дитер ФЛИК: «Матч с Англией был хорошим тестом»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал ничью с национальной командой Англии (3:3) в матче заключительного тура Лиги наций.

«Это был хороший тест. Есть много положительных моментов, которые мы можем извлечь из игры, но есть и отрицательные, которые нам предстоит устранить. Очень хорошо, что нам удалось вернуться в игру в концовке матча», - сказал Флик.

Отметим, что Германия заняла третье место в своем квартете и сохранила прописку в элитном дивизионе Лиги наций.

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Ханс-Дитер Флик Лига наций сборная Англии по футболу сборная Германии по футболу Англия - Германия
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Источник УЕФА
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