Лига наций27 сентября 2022, 09:35 | Обновлено 27 сентября 2022, 09:38
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Ханс-Дитер ФЛИК: «Матч с Англией был хорошим тестом»
Наставник сборной Германии – о ничьей в последнем туре Лиги наций
27 сентября 2022, 09:35 | Обновлено 27 сентября 2022, 09:38
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Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал ничью с национальной командой Англии (3:3) в матче заключительного тура Лиги наций.
«Это был хороший тест. Есть много положительных моментов, которые мы можем извлечь из игры, но есть и отрицательные, которые нам предстоит устранить. Очень хорошо, что нам удалось вернуться в игру в концовке матча», - сказал Флик.
Отметим, что Германия заняла третье место в своем квартете и сохранила прописку в элитном дивизионе Лиги наций.
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