Ханс-Дитер ФЛИК: «Матч с Англией был хорошим тестом»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал ничью с национальной командой Англии (3:3) в матче заключительного тура Лиги наций.

«Это был хороший тест. Есть много положительных моментов, которые мы можем извлечь из игры, но есть и отрицательные, которые нам предстоит устранить. Очень хорошо, что нам удалось вернуться в игру в концовке матча», - сказал Флик.

Отметим, что Германия заняла третье место в своем квартете и сохранила прописку в элитном дивизионе Лиги наций.