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  4. Тренер сборной Венгрии: «Мы заслужили уважение европейских команд»
Лига наций
27 сентября 2022, 08:57 |
424
1

Тренер сборной Венгрии: «Мы заслужили уважение европейских команд»

Марко Росси – о выступлении команды в Лиге наций

27 сентября 2022, 08:57 |
424
1
Тренер сборной Венгрии: «Мы заслужили уважение европейских команд»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Росси

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси прокомментировал поражение от национальной команды Италии (0:2) в матче заключительного тура группового раунда Лиги наций.

«У нас потрясающие болельщики. Мы перепробовали все, но, к сожалению, допустили ошибки, которые дорого нам обошлись, поскольку Италия – чемпионы Европы. Сегодня вечером мы увидели венгерское сердце. Я думаю, что мы заслужили уважение европейских команд», - сказал Росси.

Сборная Венгрии заняла второе итоговое место в квартете и сохранила прописку в элитном дивизионе Лиги наций.

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Марко Росси сборная Италии по футболу сборная Венгрии по футболу Лига наций Венгрия - Италия
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Источник УЕФА
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Вано Камикадзе
Не знаю як там збірна Угорщини, а от їх президент точно заслуговує "на бутилку"
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