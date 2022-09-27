Тренер сборной Венгрии: «Мы заслужили уважение европейских команд»
Марко Росси – о выступлении команды в Лиге наций
Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси прокомментировал поражение от национальной команды Италии (0:2) в матче заключительного тура группового раунда Лиги наций.
«У нас потрясающие болельщики. Мы перепробовали все, но, к сожалению, допустили ошибки, которые дорого нам обошлись, поскольку Италия – чемпионы Европы. Сегодня вечером мы увидели венгерское сердце. Я думаю, что мы заслужили уважение европейских команд», - сказал Росси.
Сборная Венгрии заняла второе итоговое место в квартете и сохранила прописку в элитном дивизионе Лиги наций.
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