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Лига наций
Румыния
26.09.2022, FT 4 : 1
Босния и Герцеговина
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Лига наций
27 сентября 2022, 07:57 | Обновлено 27 сентября 2022, 08:10
54
0

Румыния – Босния и Герцеговина – 4:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги наций

27 сентября 2022, 07:57 | Обновлено 27 сентября 2022, 08:10
54
0
Румыния – Босния и Герцеговина – 4:1. Видео голов и обзор матча
Sport Pictures

В матче заключительного тура Лиги наций сборная Румынии на своем поле разгромила национальную команду Боснии и Герцеговины со счетом 4:1.

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Георге Пушкаш (Румыния).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Рациу (Румыния).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Босния и Герцеговина).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Георге Пушкаш (Румыния).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Деннис Ман (Румыния).
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Источник MEGOGO
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