Лагерь сборной Шотландии покинул защитник
Игрок травмирован и не сыграет против Украины
Шотландский защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни получил повреждение в поединке 5-го тура Лиги наций против Ирландии (2:1) и покинул расположение национальной команды.
Пресс-служба «канониров» уведомила о том, что у Тирни имеется травма головы. Пока он не может играть, но больше в качестве меры предосторожности.
Сборная Шотландии занимает после 5 туров 1-е место в группе 1 дивизиона B Лиги наций, имея 12 очков. Вторая позиция у сборной Украины (11 пунктов). Во вторник, 27 сентября, команды выяснят отношения в очном споре в Кракове.
Ранее наставник сборной Шотландии Стив Кларк рассказал о проблемах команды перед матчем с Украиной.
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