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Лига наций
27 сентября 2022, 05:53 |
131
0

Лагерь сборной Шотландии покинул защитник

Игрок травмирован и не сыграет против Украины

27 сентября 2022, 05:53 |
131
0
Лагерь сборной Шотландии покинул защитник
Getty Images/Global Images Ukraine. Киран Тирни

Шотландский защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни получил повреждение в поединке 5-го тура Лиги наций против Ирландии (2:1) и покинул расположение национальной команды.

Пресс-служба «канониров» уведомила о том, что у Тирни имеется травма головы. Пока он не может играть, но больше в качестве меры предосторожности.

Сборная Шотландии занимает после 5 туров 1-е место в группе 1 дивизиона B Лиги наций, имея 12 очков. Вторая позиция у сборной Украины (11 пунктов). Во вторник, 27 сентября, команды выяснят отношения в очном споре в Кракове.

Ранее наставник сборной Шотландии Стив Кларк рассказал о проблемах команды перед матчем с Украиной.

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Лига наций Украина - Шотландия сборная Шотландии по футболу сборная Украины по футболу Киран Тирни травма травма головы
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Источник ФК Арсенал Лондон
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