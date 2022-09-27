Лагерь сборной Шотландии покинул защитник

Шотландский защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни получил повреждение в поединке 5-го тура Лиги наций против Ирландии (2:1) и покинул расположение национальной команды.

Пресс-служба «канониров» уведомила о том, что у Тирни имеется травма головы. Пока он не может играть, но больше в качестве меры предосторожности.

Сборная Шотландии занимает после 5 туров 1-е место в группе 1 дивизиона B Лиги наций, имея 12 очков. Вторая позиция у сборной Украины (11 пунктов). Во вторник, 27 сентября, команды выяснят отношения в очном споре в Кракове.

Ранее наставник сборной Шотландии Стив Кларк рассказал о проблемах команды перед матчем с Украиной.