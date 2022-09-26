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Лига наций
26 сентября 2022, 17:35 |
1719
0

Тренер сборной Шотландии: «В нашем лагере какой-то вирус»

Стив Кларк – о проблемах перед матчем с Украиной

26 сентября 2022, 17:35 |
1719
0
Тренер сборной Шотландии: «В нашем лагере какой-то вирус»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк заявил, что несколько игроков команды заболела накануне матча Лиги наций против Украины (27 сентября):

«Сегодня утром на тренировке отсутствовало несколько футболистов. В нашем лагере какой-то вирус, обычная болезнь. Два наших нападающих, Дайкс и Адамс, чувствуют себя не очень хорошо, но они все равно отправляются с нами в Краков.

Да, у нас есть определенные кадровые проблемы, но у нас также есть решимость сыграть с Украиной и закончить дело в группе Лиги наций».

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