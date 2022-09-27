Англия повторила свой худший результат за последние 29 лет

В матче 6-го тура Лиги наций команда Англии сыграла вничью 3:3 со сборной Германии. Этот результат не позволил подопечным Гарета Саутгейта улучшить свою позицию в группе А3 — они финишировали четвертыми и вылетели из Дивизиона А турнира.

В последних шести официальных поединка Англия трижды сыграла вничью и потерпела три поражения. Команда Саутгейта повторила худшую безвыигрышную серию в истории сборной за последние 29 лет — с апреля по июнь 1993 года команда также не могла победить в шести встречах кряду.

Сообщается, что это самая длинная серия сборной Англии без побед перед крупным международным турниром. В данном случае речь о чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Англичане в группе мундиаля сыграют с командами Ирана, США и Уэльса.