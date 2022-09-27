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WTA
27 сентября 2022, 03:17 | Обновлено 27 сентября 2022, 03:20
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Мария САККАРИ: «Матч с Байндл — настоящие американские горки»

Теннисистка из Греции — о победе над украинкой Катериной Байнлд

27 сентября 2022, 03:17 | Обновлено 27 сентября 2022, 03:20
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Мария САККАРИ: «Матч с Байндл — настоящие американские горки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Саккари

27-летняя Мария Саккари (№7 WTA) и Екатерина Байндл (№124 WTA) выяснили отношения в 1/16 финала грунтового турнира серии WTA 250 в Парме. В трех сетах победу отпраздновала гречанка, которая после матча призналась, что показала очень противоречивую игру.

«Я показала не самый лучший теннис, и, в целом, это был безобразный матч, настоящие американские горки. Но этого следовало ожидать, потому что я впервые за четыре месяца играю на грунте. Очень рада, что смогла выйти в следующий круг.

На каждом турнире моя цель — выиграть титул. Конечно, мне нужно улучшать свой теннис, чтобы побеждать дальше. Я приехала сюда выигрывать, а не сыграть один-два матча. Да, я уже немного прогулялась по Парме. Как я уже говорила, у вас вкусная кухня. Мне в принципе нравится Италия, это одна из моих самых любимых стран. Надеюсь, что в дальнейшие дни на трибунах будет больше зрителей. Я очень жду своего следующего матча в среду», — рассказала Саккари.

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Источник Большой теннис Украины
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