На фронте пропал без вести бывший голкипер юношеской сборной Украины

Александр Яценко с позывным «Вратарь» служил в 204 батальоне. Он был прикомандирован к 58 бригаде 13 батальона в сведенной роте. Воевал Яценко под Бахмутом, в селе Покровское. Без вести пропавшим он считается с 27 мая.

До начала полномасштабной войны Украины с рф Яценко защищал цвета футбольного клуба «Бородянка». В свое время он вызывался в юношескую сборную Украины.

Напомним, в начале лета этого года в результате артиллерийского обстрела под Бахмутом, что в Донецкой области, погиб бывший футболист киевского «Динамо» Сергей Баланчук.

Ранним утром 24 февраля армия рф, произведя ракетный обстрел и бомбардировку большинства городов Украины, начала полномасштабное вторжение на территорию украинского государства. Война против рашистских оккупантов продолжается уже 215 дней.