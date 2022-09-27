На фронте пропал без вести бывший голкипер юношеской сборной Украины
Исчез Александр Яценко
Александр Яценко с позывным «Вратарь» служил в 204 батальоне. Он был прикомандирован к 58 бригаде 13 батальона в сведенной роте. Воевал Яценко под Бахмутом, в селе Покровское. Без вести пропавшим он считается с 27 мая.
До начала полномасштабной войны Украины с рф Яценко защищал цвета футбольного клуба «Бородянка». В свое время он вызывался в юношескую сборную Украины.
Напомним, в начале лета этого года в результате артиллерийского обстрела под Бахмутом, что в Донецкой области, погиб бывший футболист киевского «Динамо» Сергей Баланчук.
Ранним утром 24 февраля армия рф, произведя ракетный обстрел и бомбардировку большинства городов Украины, начала полномасштабное вторжение на территорию украинского государства. Война против рашистских оккупантов продолжается уже 215 дней.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Журналист считает, что Петраков - удобный для УАФ тренер
Турнир проходит в Австралии с 22 сентября по 1 октября