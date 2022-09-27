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27 сентября 2022, 01:49 | Обновлено 27 сентября 2022, 02:12
401
0

На фронте пропал без вести бывший голкипер юношеской сборной Украины

Исчез Александр Яценко

27 сентября 2022, 01:49 | Обновлено 27 сентября 2022, 02:12
401
0
На фронте пропал без вести бывший голкипер юношеской сборной Украины
ФК Бородянка. Александр Яценко

Александр Яценко с позывным «Вратарь» служил в 204 батальоне. Он был прикомандирован к 58 бригаде 13 батальона в сведенной роте. Воевал Яценко под Бахмутом, в селе Покровское. Без вести пропавшим он считается с 27 мая.

До начала полномасштабной войны Украины с рф Яценко защищал цвета футбольного клуба «Бородянка». В свое время он вызывался в юношескую сборную Украины.

Напомним, в начале лета этого года в результате артиллерийского обстрела под Бахмутом, что в Донецкой области, погиб бывший футболист киевского «Динамо» Сергей Баланчук.

Ранним утром 24 февраля армия рф, произведя ракетный обстрел и бомбардировку большинства городов Украины, начала полномасштабное вторжение на территорию украинского государства. Война против рашистских оккупантов продолжается уже 215 дней.

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