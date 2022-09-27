ДОЛГОПОЛОВ: «Крысы, что молчали 7 месяцев и клеили Z, должны сидеть дома»

Экс-лидер украинского тенниса Александр Долгополов продолжает ставить на место диванных экспертов и аналитиков из рф, которые советуют россиянам, как выехать за пределы «великой страны»:

«Ага, а потом эти хорошие русские устроят вот такое и пойдут защищать русских в Казахстане. Все крысы что молчали 7 месяцев и клеили буквы Z, должны сидеть дома, могилизация и плата по счетам».

Это сообщение Александра является ответом на твит экономиста из россии Максима Миронова, которое звучит следующим образом:

«Моим читателям из Новосибирска. До Казахской границы можно доехать за 5 часов (через Карасук). Если там будут пробки, можно через Алтайский край. У меня были клиенты в Славгороде (4.5 часа от Новосиба), Славгород стоит фактически на границе. От Омска до Павлодара вообще рукой...».

Ранее Александр посоветовал россиянам, что им нужно не забыть при приезде в Украину.