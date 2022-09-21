ДОЛГОПОЛОВ – россиянам: «Пакеты не забывайте»

33-летний уроженец Киева Александр Долгополов не остался в стороне от указа президента рашистов владимира путина о проведении в стране мобилизации ввиду войны с Украиной, которая скрывается под вывеской специальной военной операции. Долгополов, как известно, в самого начала полномасштабного вторжения армии рф в Украину служит в ВСУ.

«Ой, оказалось теперь вместо страха дубинки и нытья, придется идти помирать. Несложно было догадаться об этой вполне логичной цепочке, но профессор и россияне к этому не дошли.

Пакеты не забывайте, отсидеться не вышло», — написал Александр Долгополов в своем Твиттере.

Ранее Долгополов был шокирован инцидентом с украинским флагом на турнире в Цинциннати.