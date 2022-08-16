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WTA
16 августа 2022, 03:33 | Обновлено 16 августа 2022, 03:34
41
0

Долгополов раскритиковал турнир в Цинциннати за инцидент с флагом Украины

Александр шокирован тем, что произошло на матче российских теннисисток

16 августа 2022, 03:33 | Обновлено 16 августа 2022, 03:34
41
0
Долгополов раскритиковал турнир в Цинциннати за инцидент с флагом Украины
twitter.com/BenRothenberg

Бывший лидер украинского тенниса Александр Долгополов жестко отреагировал на ситуацию с флагом Украины на матче россиянок в рамках турнира в Цинциннати.

Отметим, что украинскую болельщицу попросили покинуть корт, ссылаясь на то, что размер флага превышал максимально допустимые габариты.

«Вот как это работает. Вы оберегаете и защищаете их, говоря, что они, безусловно, против войны, а после этого их оскорбляет флаг страны, которую они пытаются изнасиловать, убить и уничтожить. Правда в том, что многие из них, вероятно, это поддерживают. Отличная работа.

Надеюсь, болельщики окажут им «теплый прием» в оставшихся матчах. Любой русский, которого оскорбляет украинский флаг, должен быть дома, где он видит только свой родной флаг. Хорошая попытка с вашей политикой размера флага Cincinnati Open. Надо было сказать это в начале, а не после», – написал Долгополов в твиттере. 

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