Долгополов раскритиковал турнир в Цинциннати за инцидент с флагом Украины
Александр шокирован тем, что произошло на матче российских теннисисток
Бывший лидер украинского тенниса Александр Долгополов жестко отреагировал на ситуацию с флагом Украины на матче россиянок в рамках турнира в Цинциннати.
Отметим, что украинскую болельщицу попросили покинуть корт, ссылаясь на то, что размер флага превышал максимально допустимые габариты.
«Вот как это работает. Вы оберегаете и защищаете их, говоря, что они, безусловно, против войны, а после этого их оскорбляет флаг страны, которую они пытаются изнасиловать, убить и уничтожить. Правда в том, что многие из них, вероятно, это поддерживают. Отличная работа.
Надеюсь, болельщики окажут им «теплый прием» в оставшихся матчах. Любой русский, которого оскорбляет украинский флаг, должен быть дома, где он видит только свой родной флаг. Хорошая попытка с вашей политикой размера флага Cincinnati Open. Надо было сказать это в начале, а не после», – написал Долгополов в твиттере.
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