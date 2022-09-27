Федерация тенниса Украины проведёт два юниорских турнира ITF

В первые две недели ноября будут проведены соревнования среди игроков до 18 лет по теннису.



Международные турниры ITF World Tennis Tour Juniors, которые состоятся в польском городе Лешно, будут посвящены всем жертвам войны россии против Украины и будут иметь символические названия «Bucha Cup» и «Mariupol Cup». Теннисисты из россии и беларуси не будут допущены к участию.

Такое стало возможно благодаря длительной серии переговоров с Международной федерацией тенниса, которая дала добро на проведение турниров по квоте ФТУ в странах-соседях, и сотрудничеству с Польским теннисным союзом. Сообщается, что украинские игроки получат все основные привилегии статуса домашнего турнира – прежде всего, они будут основными претендентами на wild card.

Федерация тенниса Украины продолжит работу по проведению других международных соревнований по квоте в странах-партнёрах.