Александр Свищев и ФТУ открыли во Львове современные корты LEOLAND

Состоялось официальное открытие теннисных кортов LEOLAND по ул. Мельника, 18. Выдающееся событие для города Льва и всего украинского тенниса посетили Вадим Гутцайт, министр молодежи и спорта Украины, Максим Козицкий, глава Львовской ОВА, Роман Химяк, начальник управления молодежи и спорта Львовской ОВА, Антон Никулин, руководитель городского управления спорта Львова, а также представители местных властей, во главе с мэром города Андреем Садовым.

Заказчиком реконструкции здания с теннисными кортами в 2019 году выступило ООО "Дворец спорта "Украина", а Генеральным подрядчиком стала строительная компания LVIV BUD. Предпосылками реконструкции дворца спорта "Украина" стали несколько причин. Одна из основных: в последние годы сооружение не использовалось по целевому назначению – подготовка спортсменов, прежде всего теннисистов, и проведение соревнований.

"Очень приятно, что такие проекты реализуются на Львовщине, и вдвойне приятнее, что они реализуются во время войны. Надо отдать честь людям, которые не уехали из страны, а вкладывают средства и помогают создавать такие магниты, потому что это действительно спортивный магнит, это украшение не только Львова и области, но и украшение всей страны, где можно заниматься детям от полутора лет большим количеством видов спорта, они прививают любовь к спорту, к здоровому образу жизни, что развивает детей, позволяет им стать достойными гражданами своего государства. И я говорю огромное спасибо за это!" – отметил Максим Козицкий, глава Львовской ОВА.

Главной целью реконструкции Дворца спорта стало создание современных и комфортных условий организации занятий теннисом в течение всего года не только для любителей, но и для профессиональных игроков. Также LEOLAND может быть площадкой для проведения соревнований всеукраинского и международного уровней. А чтобы Украина была достойно представлена на соревнованиях самых высоких уровней, здесь введут специальную программу для подрастающих талантливых теннисистов.

Как отметил Александр Свищев, инвестор проекта LEOLAND, в рамках этой программы для тренировок на современных кортах будут приглашаться воспитанники детско-юношеской спортивной школы Львова. Это позволит юным талантам уже сейчас тренироваться на площадке с "хард" покрытием, сертифицированным по самым высоким международным стандартам.

"Еще во время проектирования этого спортивного центра мы для себя решили, что определенную квоту времени для тренировок отведем для начинающих, которые через несколько лет будут защищать цвета Украины, будут бороться за "золото", распространяя честь и достоинство нашей страны. Я горжусь мужеством наших защитников, верю в нашу победу, как сейчас на нашей земле, так и в будущем на всех спортивных аренах мира", – подчеркнул господин Свищев.

"Откровенно говоря, я поражен, что такая большая инфраструктура для тенниса появилась в Украине во время войны. Мы продолжаем заниматься спортом благодаря нашим вооруженным силам, защищающим нашу страну. Я благодарен им за то, что мы можем достраивать нашу спортивную инфраструктуру" – прокомментировал событие Вадим Гутцайт, министр молодежи и спорта Украины.

На церемонии открытия Александру Свищеву был вручен сертификат от Федерации тенниса Украины, свидетельствующий о присвоении теннисным кортам LEOLAND категории "Премиум".

Господин Свищев поблагодарил почетных гостей за высокое признание работы всей команды проекта и выразил надежду, что предстоит еще много встреч в LEOLAND на зажигательных и зрелищных соревнованиях по теннису.