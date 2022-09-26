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  4. НЕЙМАР: «Это лучшая сборная Бразилии, за которую я играл»
Чемпионат мира
26 сентября 2022, 22:58 |
96
0

НЕЙМАР: «Это лучшая сборная Бразилии, за которую я играл»

Лидер сборной Бразилии по футболу прокомментировал уровень команды перед ЧМ

26 сентября 2022, 22:58 |
96
0
НЕЙМАР: «Это лучшая сборная Бразилии, за которую я играл»
Instagram. Неймар

Звездный нападающий сборной Бразилии Неймар высказался об уровне команды в преддверии чемпионата мира:

«Это лучшая сборная Бразилии с момента моего дебюта. Команда стала сильнее и сыграннее, мы лучше готовы к победам, и это очень хорошо.

Мы имеем очень сильную атакующую линию. У каждого игрока есть своя роль на поле. А еще нас объединяет одна цель, и это самое важное. Мы испытываем новый импульс, команда как будто переродилась! Мы играем как команда, которая сможет далеко пройти».

Ранее Неймар высказался про отношения с Мбаппе.

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Неймар сборная Бразилии по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Téléfoot
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