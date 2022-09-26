НЕЙМАР: «Это лучшая сборная Бразилии, за которую я играл»

Звездный нападающий сборной Бразилии Неймар высказался об уровне команды в преддверии чемпионата мира:

«Это лучшая сборная Бразилии с момента моего дебюта. Команда стала сильнее и сыграннее, мы лучше готовы к победам, и это очень хорошо.

Мы имеем очень сильную атакующую линию. У каждого игрока есть своя роль на поле. А еще нас объединяет одна цель, и это самое важное. Мы испытываем новый импульс, команда как будто переродилась! Мы играем как команда, которая сможет далеко пройти».

Ранее Неймар высказался про отношения с Мбаппе.