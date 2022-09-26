НЕЙМАР: «Это лучшая сборная Бразилии, за которую я играл»
Лидер сборной Бразилии по футболу прокомментировал уровень команды перед ЧМ
Звездный нападающий сборной Бразилии Неймар высказался об уровне команды в преддверии чемпионата мира:
«Это лучшая сборная Бразилии с момента моего дебюта. Команда стала сильнее и сыграннее, мы лучше готовы к победам, и это очень хорошо.
Мы имеем очень сильную атакующую линию. У каждого игрока есть своя роль на поле. А еще нас объединяет одна цель, и это самое важное. Мы испытываем новый импульс, команда как будто переродилась! Мы играем как команда, которая сможет далеко пройти».
Ранее Неймар высказался про отношения с Мбаппе.
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