ОФИЦИАЛЬНО. Украинец Александр Нойок нашел себе новый клуб

Украинский хавбек Александр Нойок продолжит карьеру в Израиле.

30-летний полузащитник на правах свободного агента подписал контракт с клубом «Маккаби» Бней-Рейне. Срок действия контракта не сообщается.

Предыдущим клубом украинца был кипрский «Аполлон» Лимасол, где он отыграл полгода и стал чемпионом Кипра (11 матчей и 1 гол). Недавно «Аполлон» вышел в групповой этап Лиги конференций 2022/23 и проиграл матч 2-го тура «Днепру-1» (0:3).

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Александра в 800 тысяч евро. Будучи воспитанником академии «Шахтера», Нойок играл за «Говерлу», «Металлист», «Металлург» Донецк. Затем переехал в беларусь, где выступал за «Динамо» Минск, «Динамо» Брест, «Рух» Брест. Поиграл в рф за «Оренбург» (2021 год).

«Маккаби» Бней-Рейне в Израильской Премьер-лиге имеет 3 очка после 5 туров и занимает 12-е место среди 14 команд.